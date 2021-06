Za poletje brez komarjev

Prijeten poletni večer na terasi ali balkonu, vročina je končno popustila… a komarji niso! Poznan prizor? S poletjem namreč prihajajo tudi pikajoče nadloge, komarji. Letos se jih lahko lotite s pomočjo pasti za komarje Biogents, ki so novost na področju lova na komarje. Z inovativno tehnologijo odstranjujejo komarje iz okolice in zavirajo njihovo razmnoževanje.

Pasti so:

- okolju prijazne,

- preproste za uporabo,

- delujejo brez insekticidov.

Delujejo izključno na komarje in ne lovijo drugih koristnih insektov, kot so denimo čebele in metulji. Varne so za ljudi in živali, primerne za uporabo na vrtu in v notranjih prostorih. Pasti za komarje Biogents, so na voljo ekskluzivno v spletni trgovini Metrob in v centrih Bauhaus.

Pasti za zunanje površine

Lovilec komarjev na prostem BG – Mosquitaire. Ulovi komarje, preden ugriznejo.