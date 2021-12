Za policijski sindikat odločitev ustavnega sodišča zmaga pravne države

Policijski sindikat Slovenije je pozdravil odločitev US.

V skladu z vladnim odlokom, ki naj bi začel veljati s 1. oktobrom, bi morali zaposleni v državni upravi, ki želijo delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoj PC, medtem ko se iz t. i. pogoja PCT izloči T, torej možnost testiranja. Ta pogoj bi veljal veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote) in ne za celoten javni sektor.

Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo na ustavno sodišče vloženih več ustavnih pobud, konec septembra pa je ustavno sodišče izvajanje odloka zadržalo. Takrat so v sindikatu ocenili, da je bilo s tem preprečeno poseganje vlade v človekove pravice in svoboščine, tako policistov kot drugih zaposlenih v državni upravi in ostalih državljanov.

Čeprav odlok ni več v veljavi, je ustavno sodišče o njem vsebinsko odločalo in sedaj na pobudo policijskega sindikata odločilo, da je določba o pogoju PC v državni upravi v neskladju z ustavo.

V današnjem sporočilu za javnost iz odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle, ki je v zadevi zastopala policijski sindikat, so med drugim izpostavili, da je sodišče poudarilo, da gre za pomembno precedenčno ustavnopravno vprašanje, saj se v prihodnosti, v zvezi z akti podobne narave, utegnejo zastavljati podobna vprašanja.

Na drugi strani je minister za javno upravo Boštjan Koritnik danes v odzivu dejal, da spoštuje odločitev Ustavnega sodišča. "Ni pa bilo rečeno, da je ukrep nesorazmeren. To bi rad izpostavil. Trenutna epidemiološka situacija je žal takšna, da bomo morali hitro najti skupne rešitve."