Za pomoč kmetom po poplavah 3,7 milijona evrov

Sredstva za izplačilo finančne pomoči se bodo v višini 1,23 milijona evrov zagotovila iz proračuna EU in v višini do 2,46 milijona evrov iz državnega proračuna, so po seji vlade sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada je ukrep finančne pomoči zasnovala na podlagi pregleda prijavljene in ocenjene škode, ki ga je opravila Uprava RS zaščito in reševanje. V odlok je zapisala upravičence, pogoje in postopek za dodelitev sredstev, in sicer jih bodo prejeli nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so v poplavah 4. avgusta utrpeli premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, če je ta višja od 30 odstotkov njihovega standardnega prihodka v letu 2022.

Med pogoji je tudi, da je bil upravičenec do pomoči na dan poplav vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ter da je nastala škoda vpisana v elektronsko zbirko podatkov Ajda. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo finančno pomoč prejelo skupaj 251 kmetov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem odpremila informativne odločbe o dodeljeni finančni pomoči najpozneje do 8. decembra. Najpozneje do konca leta naj bi jim nato tudi izplačala finančno pomoč.