Za pomoč po poplavah se lahko prijavite samo še do 31. decembra

Zadnji dan v letu je tudi zadnji dan, ko osebe, prizadete v poplavah, še lahko vložijo vloge za uveljavljanje izredne denarne pomoči in nekatere druge ukrepe. Doslej je sicer država za pomoč in sanacijo posledic poplav že izplačala 521,4 milijona evrov pomoči, nekatera nakazila pa bodo osebe prejele tudi v naslednjih dneh in tednih. Je pa država do 28. decembra prejela tudi skoraj 10,4 milijona evrov donacij, kar pet milijonov je denimo doniral NLB.

Pomembno je poudariti, da je 31. december 2023 skrajni rok za oddajo vloge za nekatere ukrepe, sporoča Služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih. Ob tem so dodali, da je pomemben ukrep izredne denarne pomoči, do katere so upravičene vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, v obliki solidarnostne pomoči. "Izplačana bo kot enkratni znesek v višini največ sedem minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več, kot je višina škode," so pojasnili. Poleg izredne denarne pomoči se lahko posamezniki prijavijo tudi za izredno denarno pomoč za kritje stroškov najetega stanovanja, subvencijo tržne najemnine in uveljavijo spremembe vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev.

Za pomoč in sanacijo posledic poplav država izplačala že 521,4 milijona evrov Do vključno 26. decembra je bilo iz državnega proračuna izplačanih 521,4 milijona evrov za pomoč in sanacijo posledic poplav, so še sporočili iz vladne službe za obnovo po poplavah. Kot dodajajo, se bodo izplačila v naslednjih dneh in tednih nadaljevala. Naknadno je bilo izplačanih 3,57 milijona evrov predplačil gospodarstvu, ki še niso upoštevani v zgornjem znesku izplačil iz proračuna. Poudarili so še, da je eden izmed njihovih ključnih ciljev, da storijo vse, da pomoč pride do vseh, ki jo potrebujejo. "Zato vse pozivamo, da se za vse informacije še naprej obračajo na Klicni center 114, kadarkoli pa se glede konkretnih problemov ali dilem pisno ali ustno lahko obrnejo neposredno na Službo VRS za obnovo po poplavah in plazovih," sporočajo. Vsi kontaktni podatki so na spletni strani službe.

Koroška mesec po poplavah FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

10 milijonov država nakazala Rdečemu križu in Karitasu, ki sta nato denar razdelila Vlada je na seji 5. avgusta sprejela sklep, da prebivalcem na prizadetih območjih nameni 10 milijonov evrov humanitarne pomoči. Sredstva sta prejeli humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas, in sicer vsaka pet milijonov evrov. Obe humanitarni organizaciji sta skladno s kriteriji in na podlagi odločitev komisij razdelili denar, še sporočajo iz službe za obnovo po poplavah. Glede na veliko število pomoči potrebnih sta organizaciji sporočili, da potrebujeta več kot pet milijonov evrov. Zato sta pripravili vlogi za odobritev dodatnih sredstev. Slovenska karitas je zaprosila za dodatnih 45.953,16 evra, Rdeči križ pa za 118.658 evrov. Vlada bo o dodatnih sredstvih odločala v začetku leta, saj sta vlogi prispeli tik pred prazniki.