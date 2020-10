Za pomoč pri iskanju poldivje mačke visoka nagrada

Že skoraj teden dni je pogrešan velik tigrast maček pasme savannah. V trenutku nepazljivosti je zbežal od doma v Sostru pri Ljubljani. Tistemu, ki ga pomaga najti, obljublja lastnica visoko denarno nagrado. Privabiti se ga da s surovim mesom, a ko ga vidi, lahko postane popadljiv, saj gre za vrsto mačke, ki so jo razvili iz afriške divje mačke serval.

"Moj Picollo je od doma v Sostru odšel v torek ob 12:30, ker smo imeli po nesreči odprta vrata. Prvič je odšel v svet in za tovrstne mačke pravijo, da se redko vrnejo domov –sam jih moraš najti," pravi lastnica Špela Kastelic, ki upa, da je maček še vedno živ, in je prepričana, da ni odšel predaleč od doma.

icon-expand Pogrešana mačka Picollo ima približno 15 kilogramov in je pasme savannah. FOTO: Špela Kastelic

Čeprav je zaradi svoje velikosti in energičnosti morda videti strašljivo, pa Kasteličeva poudarja, da ne gre za nevarnega mačka in da je udomačen. "Naprošam, naj mu, če ga opazijo, nastavijo surovo meso in ga potem zvabijo v kakšen prostor, kamor ga lahko zaprejo," pravi lastnica. Maček se ne pusti božati ali prijeti neznancem, zato tistim, ki bi ga videli ali ujeli, svetuje, naj jo o tem takoj obvestijo. Vendar pa zagotavlja, da maček kljub svojemu videzu ni nevaren. "Nikoli ne napada. Da je popadljiv, pa sem zapisala zato, ker lahko v primeru, da denimo vidi, da držiš kos mesa, postane popadljiv, če mu ga ne daš takoj. Lahko skoči nate, pa ne zato, ker bi ti hotel kaj narediti, pač pa zato, ker želi vzeti hrano," je pojasnila. Očitno se maček uspešno skriva, saj po skoraj enem tednu žal veliko klicev še ni bilo. "Dobila sem informacijo od ženske, da ga je že v torek videla nekje v bližini doma,"a ta informacija ni obrodila sadov. Tistemu, ki jim bo mačka pomagal najti, lastnica obljublja 500 evrov denarne nagrade. Vsi, ki bi mačka videli, naj o tem takoj obvestijo lastnico na številko 041 38 77 68.

icon-expand Picollo je pogrešan že od torka. FOTO: Špela Kastelic

Razmišlja tudi o možnosti, da bi mačka iskali s slednimi psi, vendar se boji, da bi bilo takšno iskanje neuspešno, saj bi se maček prav gotovo hitro skril. "Zelo hiter je, po hiši skoči tudi pet metrov daleč," pravi. V obupu se je obrnila tudi k alternativnim metodam. "Sem v stiku z bioenergetičarko, ki pravi, da je živ in da je nekje v bližini naše hiše."

Picollo je velik tigrast maček pasme savannah. Gre za hibridno pasmo, ki je nastala med križanjem domače mačke (ponavadi siamke) in divje afriške mačke serval. Hibridna pasma je dobila ime po prvi predstavnici tovrstne domače mačke, ki se je skotila 7. aprila 1986 v Pensilvaniji (ZDA). Poleg križanca imajo doma tudi pravo divjo mačko Družina je pet let starega mačka Picolla dobila pred enim letom od gospoda iz Avstrije, ki jim ga je podaril. "Tudi pripeljal mi ga je, saj so v Avstriji tovrstni mački prepovedani. Našel me je, ker je videl, da imam mačko Simbo, ki je tudi pasme serval, in je menil, da bi imel pri meni odlične pogoje za življenje." Poleg mačke savannah imajo torej doma tudi pravega servala, ki je povsem divja mačka, a je udomačen. Kupili so ga v Ukrajini, kjer tovrstne divje mačke zakonito vzrejajo. Obe mački imata ustrezne dokumente in sta čipirani. Jesta samo surovo meso. Čez poletje sta zaprti v zunanji kletki, ki je velika 50 kvadratnih metrov, pozimi pa živita v hiši, kjer imata posebno galerijo le zase. Vendar pa je pri teh mačkah nagon po divjini zelo močan, tako da je treba biti pazljiv pri zapiranju vrat. Pred dvema letoma je na prostost uspelo za kratek čas smukniti tudi Simbi. "Simba je invalidna, njene zadnje noge so slabotne, ker je pred leti padla iz prvega nadstropja, in ko je zbežala, se je zatekla k sosedom, tako da smo jo še isti dan dobili nazaj," pravi lastnica. Trenutek nepazljivosti pa je tokrat izkoristil Picollo."Uspelo mu je zbežati iz hiše, zdaj okusil zunanji svet in verjetno se mu tam "preveč dogaja", da bi prišel domov," pravi lastnica.

