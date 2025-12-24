Naslovnica
Za pomoč pri izvajanju kastracije pujskov v prihodnjih dveh letih 2,8 milijona evrov

Ljubljana, 24. 12. 2025 15.49 pred 43 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.H. STA
Pujski

Vlada je na dopisni seji izdala odlok o finančni pomoči za izvajanje kastracije pujskov do sedmega dneva starosti, ki jo bodo morali rejci v skladu z julija letos sprejeto novelo zakona o zaščiti živali po novem letu izvajati z uporabo anestezije in analgezije. Država bo za pomoč rejcem v naslednjih dveh letih zagotovila 2,8 milijona evrov.

Kot so po seji vlade spomnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo prehod na izvajanje kastracije pujskov do sedmega dneva starosti, ki bo po novem letu dovoljen le z uporabo anestezije in analgezije, prinesel dodatne stroške. Da bi zagotovili enako obravnavanje rejcev in doseganje višje ravni dobrobiti živali, bo država v skladu z danes sprejetim odlokom za obdobje dveh let zagotovila sofinanciranje v okviru državne pomoči v višini 2,8 milijona evrov.

"Takšna rešitev podpira razvoj trajnostne, etične in konkurenčne živinoreje ter je skladna z evropskimi smernicami in pričakovanji potrošnikov," so izpostavili.

Po pojasnilih ministrstva danes sprejeti odlok med drugim določa plačilo storitve in potnih stroškov za veterinarske organizacije, ki bodo izvajale kastracijo pujskov. Rejci, ki v svoji reji kastracijo pujskov izvajajo sami, pa bodo upravičeni do povračila stroškov usposabljanja za pravilno uporabo analgezije in anestezije, ne pa tudi do sofinanciranja stroškov kastracije.

Pujski
Pujski
FOTO: Shutterstock

Prepoved kastracije pujskov do sedmega dneva starosti brez uporabe protibolečinskih sredstev, ki jo določa novela zakona o zaščiti živali, je v zadnjih mesecih naletela na ostre odzive dela prašičerejcev in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Pristojno ministrstvo je nato na začetku septembra sporočilo, da bodo lahko kastracijo pujskov do sedmega dneva starosti s protibolečinskimi sredstvi z novim letom opravljale veterinarske organizacije, ki bodo lahko z veterinarskimi pomočniki sklenile pogodbeno razmerje za izvajanje tega postopka. Če bodo rejci kot veterinarski pomočniki želeli sami opravljati kastracije, pa bodo morali pred tem opraviti tudi posebno usposabljanje.

kastracija pujski odlok

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
24. 12. 2025 16.59
2.8 mio niso vredni vsi odojki ki jih skotijo v 2 letih
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
24. 12. 2025 16.58
A ne bi raje kastriral poslancev, da se zloba in laž ne prenašata naprej!
Odgovori
+2
2 0
Kod.
24. 12. 2025 16.36
Zmaga za 8 marec?
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
24. 12. 2025 16.33
Splav dovoljen
Odgovori
+3
3 0
