Za pomoč pri izvajanju kastracije pujskov v prihodnjih dveh letih 2,8 milijona evrov

Kot so po seji vlade spomnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo prehod na izvajanje kastracije pujskov do sedmega dneva starosti, ki bo po novem letu dovoljen le z uporabo anestezije in analgezije, prinesel dodatne stroške. Da bi zagotovili enako obravnavanje rejcev in doseganje višje ravni dobrobiti živali, bo država v skladu z danes sprejetim odlokom za obdobje dveh let zagotovila sofinanciranje v okviru državne pomoči v višini 2,8 milijona evrov.

"Takšna rešitev podpira razvoj trajnostne, etične in konkurenčne živinoreje ter je skladna z evropskimi smernicami in pričakovanji potrošnikov," so izpostavili.

Po pojasnilih ministrstva danes sprejeti odlok med drugim določa plačilo storitve in potnih stroškov za veterinarske organizacije, ki bodo izvajale kastracijo pujskov. Rejci, ki v svoji reji kastracijo pujskov izvajajo sami, pa bodo upravičeni do povračila stroškov usposabljanja za pravilno uporabo analgezije in anestezije, ne pa tudi do sofinanciranja stroškov kastracije.