V Ukrajino že na poti slovenska bojna vozila pehote BVP M80A. V zameno dobropis od Američanov

Pozno sinoči je 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil prestopilo slovensko mejo na poti proti Poljski in bo predvidoma danes že na svojem cilju v zahodni Ukrajini. Slovenija bo v zameno za donacijo dobila od ZDA bon za nakup oborožitve v višji vrednosti od donacije. Slovenske oklepnike bo Ukrajina po vsej verjetnosti zelo hitro poslala na vzhodno fronto, kjer se tudi tako stara oborožitvena tehnika uporablja za obrambo pred rusko agresijo.

V Prestranku smo prestregli pripravljeno vlakovno kompozicijo prve resne donacije Ukrajini, ki že mesece prosi za pomoč pri obrambi države. Krvava invazija Vladimirja Putina se je omejila na fronto na vzhodu ob Donbasu in na jugu pri Hersonu, kjer se ukrajinska vojska pripravlja na protiofenzivo. Slovenija je še pod ministrom Matejem Toninom ustavila poskus vojnega dobičkarstva, ko je Upravno sodišče odločilo, da podjetje S Lux ne sme teh vozil preprodajati na vojno območje. Dogovor pa je izpeljalo ministrstvo Marjana Šarca in kot kaže z izjemno ugodnimi pogoji za Slovenijo. Od ZDA bo tako Slovenija dobila precejšen dobropis, ki ga bo po naših informacijah uporabila za opremo, ki jo potrebuje pri svojem delovanju.

Vozila BVP M80A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. Logistične težave so preprečevale hitrejšo odpravo proti Ukrajini, po vsej verjetnosti zaradi prepovedi Madžarske transporta orožja na vzhod. Viktor Orban se je namreč na veliko veselje Vladimirja Putina odločil, da mora vojaška pomoč Ukrajini preko Avstrije in Poljske.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Gre sicer za precej staro vojaško tehniko, ki jo je Slovenija podedovala še od Jugoslavije, izdelal jih je Yugoimport pred 40 leti za potrebe Jugoslovanske ljudske armade. Bojno vozilo pehote oziroma pešadije je amfibijsko gosenično vozilo s posadko treh vojakov in prostorom za oborožen oddelek. Ima 20 milimetrski top, mitraljez in lanserje protitankovskih raket Maljutk. Več kot 500 BVP-jev ima še danes Srbija, po 100 pa BIH in Hrvaška. BVP M80 je svoj vojni krst prestal na krvavih bojiščih Jugoslavije, Slovenija pa je tako izpolnila obljubo Ukrajini in prispevala k njeni domači obrambi. Slovenija bo Ukrajini pomagala tudi z oklepnimi vozili, ki so na železniški postaji Prestranek že pripravljena, da odpotujejo tja.