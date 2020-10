Za ponedeljek napovedane stavke v Gorenju ne bo

Vodstvo Gorenja je v torek sporočilo, da so zaposlenim izplačali poseben dodatek iz naslova prihrankov v proizvodnji za avgust, izplačilo je predvideno tudi za prihodnje tri mesece. Višina dodatka se je razlikovala po tovarnah, različni so bili tudi dodatki med zaposlenimi. Sindikati so zato zahtevali izplačilo enotnega bonusa po sistemu uravnilovke, v nasprotnem primeru so za ponedeljek napovedali stavko, ki pa so jo danes preklicali.

Predsednik Skei Gorenje Žan Zeba je spomnil, da jih čakajo še pogajanja za dvig osnovnih plač, dogovoriti morajo krovno kolektivno pogodbo za zaposlene v vseh podjetjih Hisense Gorenje. Znova je poudaril, da sindikat ne nasprotuje izplačilu dodatka, ravno nasprotno, sindikat je dodatek sam predlagal in to pred odločitvijo vodstva Gorenja o njegovem izplačilu. "Hočemo pa, da je vnaprej dogovorjen in jasen," pravi Zeba.