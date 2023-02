'Za ponovno podelitev Prešernove nagrade Makarovičevi ni pravne podlage'

Upravni odbor (UO) Prešernovega sklada, ki mu trenutno predseduje slikar Jožef Muhovič, se bo po lastnih navedbah držal sprejetega scenarija, ki ne vključuje nastopa nekdanje nagrajenke Svetlane Makarovič in je pripravljen v skladu z zakonom o Prešernovi nagradi in statutom Prešernovega sklada. O tem je obvestil tudi ministrstvo za kulturo, so sporočili z ministrstva.

Kot dodaja UO, je po zakonu vsako leto mogoče podeliti največ dve veliki Prešernovi nagradi, za ponovno podelitev nagrade v primeru predhodne zavrnitve pa ni pravne podlage, saj zakon zavrnitve ne predvideva.