Za ponovno vrednotenje prijav na medijski razpis zmanjkal en glas

Opozicija opozarja, da je strokovna komisija ministrstva za kulturo, ki jo je imenoval Vasko Simoniti , sestavljena iz članov, ki so blizu stranki SDS. "Rezultat je rezanje sredstev tistim medijev, ki so kritični do oblasti, in nagrajevanju tistih, ki to oblast hvalijo." Ob tem dodajajo, da gre za "politično zaznamovano medijsko čistko" , v kateri se uničuje " neodvisno novinarstvo, uredniška avtonomija in medijska svoboda" .

Nujna seje je bila sklicana zaradi Razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2021, na katerem so številni mediji, med njimi osrednji časniki (Delo, Dnevnik, Mladina) in lokalne radijske postaje s statusom posebnega pomena (Radio Študent, Koroški radio, Radia Krka, Radio Triglav Jesenice, Radio Kranj) ostali brez državnega sofinanciranja, medtem ko so sredstva dobili nekateri drugi mediji, ki so naklonjeni vladi. "Z nefinanciranjem Koroškega radia pa je ministrstvo za kulturo prekršilo tudi zakonsko določeno obveščanje slovenske manjšine, živeče v zamejstvu," opozarjajo v Levici.

Po večurni debati so nato poslanci in poslanke koalicijskih strank zavrnili sklepe, ki jih je predlagal odbor za kulturo. Ta je zahteval, da v treh dneh ministrstvo uradno prekliče in razveljavi rezultate razpisa, javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev za leto 2021 pa ponovi. Zahtevali pa so tudi imenovanje strokovne komisije, "katere člani in članice bodo ustrezno strokovno podkovani, z dokazljivimi kompetencami in izkušnjami s področja, na katerega se vsebinsko nanaša razpis in katerih delovanje bo izključno strokovno, nepristransko in politično nevtralno".

Na ministrstvu za kulturo nasprotno ocenjujejo, da je strokovna komisija svoje delo opravila dobro. Kot je dejal minister Simoniti, je prepoznala projekte z najboljšim potencialom, komisijo pa so sestavljali kompetentni člani. Dodal je, da projektni razpisi ne morejo biti socialni korektiv za zasebne medijske projekte, ampak so namenjeni spodbujanju medijskih vsebin, ki prispevajo h kakovostnemu informiranju državljanom na vseh ravneh.

Poslanka SDS Alenka Jerajzaupa in verjame, da je komisija opravila svoje delo po merilih, ki so znana in jasna. Njena poslanska kolegica Mojca Škrinjar pa je menila, da je bila današnja seja odbora sklicana zgolj zato, ker je subvencijo poleg mnogih drugih medijev dobila tudi Nova24TV, in sicer 19.500 evrov od 2,5 milijona evrov, kot je bila skupna vrednost razpisa.