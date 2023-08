Za poplavljena gospodinjstva do konca leta elektrika po nižji ceni

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v preteklih dneh obravnavalo in pripravljalo ukrepe za pomoč gospodinjstvom, ki so jih prizadele poplave. Minister Bojan Kumer je sporočil, da bodo gospodinjstva, ki so bila poplavljena, od vključno avgusta do konca leta plačevala cenejšo elektriko, in sicer en euro na megavatno uro. Upravičencev je po grobih ocenah ministra od štiri do sedem tisoč.

icon-expand Minister Bojan Kumer FOTO: 24ur.com Kumer je dodal, da so k ukrepom pozitivno pristopili tudi vsi največji trije ponudniki električne energije v državi."Računi se bodo na meseči ravni prizadetim gospodinjstvom povprečno zmanjšali za okoli 40 evrov," je pojasnil minister in napovedal, da gre le za prvi sveženj ukrepov za pomoč po uničujoči ujmi. Kdo bo upravičen do cenejše elektrike, bodo določili naknadno, ko bodo pripravili kriterije. Upravičenci naj bi bili znani v 14 dneh, gospodinjstva pa se lahko za cenejšo električno energijo prijavijo na štabe Civilne zaščite. "Upravičen pa ne bo vsak, ki je imel v kleti centimeter vode," je opozoril Kumer. Za tak ukrep so se odločili predvsem zaradi povečane porabe električne energije v času sanacij. "Danes je v teh hišah, ki so bile poplavljene, prekomerna uporaba energije zaradi uporabe črpalk, sušilnih strojev in drugih električnih naprav, zato je ta ukrep namenjen njim v pomoč," je pojasnil minister. Razliko v ceni bodo plačali dobavitelji. "Gre za 1,5 milijona evrov, kot donacijo jo bodo pokrili dobavitelji," je pojasnil minister. Več sledi!