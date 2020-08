Turistični vodnik s projektom do 2500 evrov podpore

"Turistično vodenje ne pomeni le usmerjenje turista na njegovi poti, temveč izboljšuje kakovost doživetja na destinaciji," je v izjavi poudarila direktorica STO Maja Pak . " Usposobljeni in licencirani turistični vodniki so neprecenljivi pri ustvarjanju edinstvenih, avtentičnih in personaliziranih doživetij," je podčrtala.

Pakova verjame, da bo tudi danes objavljen poziv v pomoč pri okrevanju slovenskega turizma po epidemiji covida-19 in bo pomembno pripomogel k odkrivanju in spoznavanju Slovenije s strani domačih in tujih gostov tudi v jesenskih mesecih. "Ob kampanji Zdaj je čas - Moja Slovenija, ki smo jo na STO lansirali v mesecu maju in ki nagovarja prebivalce Slovenije k dopustovanju doma, je to še dodatna priložnost, da svojo državo še bolje spoznamo, da spoznamo njeno zgodovino, kulturo in izjemne zgodbe destinacij po vsej Sloveniji,"je dodala.

Javni poziv je v torkovi izjavi za medije izpostavil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je poudaril, da so ukrep skupaj zasnovali gospodarsko ministrstvo, Turistično-gostinska zbornica Slovenije, tržna inšpekcija ter STO. "Cilj ukrepa je, da skozi atraktivna, butična turistična vodenja pomagamo turističnim vodnikom in destinacijam, kjer je več povpraševanja po turističnih vodnikih," je povedal. "Po potrebi bomo ta ukrep do konca leta in tudi v naslednjem letu dograjevali," je dodal.