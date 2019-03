Za posledicami požara v jeseniški bolnišnici umrla še tretja žrtev

"Iz UKC Ljubljana so nam potrdili, da je na žalost umrl pacient, ki je bil zaradi posledic požara 29. januarja premeščen v njihovo ustanovo. Svojcem izrekamo sožalje," so sporočili iz jeseniške bolnišnice.

Iz Splošne bolnišnice Jesenice so sporočili, da je umrla še tretja ena žrtev požara, ki je pred več kot mesecem dni izbruhnil v prostorih tamkajšnjega oddelka za zdravstveno nego in oskrbo.

Kot smo že poročali, sta v požaru že pred tem umrli dve osebi, tretjo, ki je utrpela hude poškodbe, pa so s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Vsi trije so bili starejši moški in so bili v isti sobi na zdravljenju, so pojasnili gorenjski kriminalisti.

Ravno včeraj so na Jesenicah odprli prenovljen in pripravljen za oskrbo bolnikov celoten oddelek za zdravstveno nego, razen bolniške sobe, v kateri je izbruhnil požar."Veseli smo, da so dela na oddelku končana. Glede na prostorsko stisko v bolnišnici nam vsaka prosta postelja in s tem možnost namestitve bolnikov zelo veliko pomeni,"so zapisali.