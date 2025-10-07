Svetli način
Slovenija

Za postopno zapiranje Premogovnika Velenje do 2045 več kot milijarda evrov

Velenje, 07. 10. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 19 minutami

N.L.
Za izvajanje Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje je predvidenih 50 milijonov letno oziroma 1,1 milijarde evrov iz državnega proračuna v obdobju do leta 2045, ko se bodo zaključila zapiralna dela. Zakon predvideva prenehanje rabe premoga najpozneje do leta 2033, so sporočili po seji vlade, kjer so začeli z obravnavo omenjenega zakona.

Premogovnik Velenje počasi zapira svoja vrata.
Premogovnik Velenje počasi zapira svoja vrata. FOTO: Aljoša Kravanja

Z zakonom na Ministrstvu za naravne vire in prostor vzpostavljajo pravni okvir za postopno zapiranje pridobivalnega prostora Velenje in likvidacijo družbe Premogovnik Velenje, d. o. o. Vlada bo nadaljevala z obravnavo predloga zakona na eni od prihodnjih sej.

Premog naj bi torej prenehali uporabljati v naslednjih osmih letih. "Slovenija se s tem pridružuje evropskim prizadevanjem za podnebno nevtralnost in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ob tem pa zagotavlja, da bo prehod izveden pravično, odgovorno in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi," so sporočili z ministrstva. 

Po njihovem mnenju zakon temelji na scenariju, ki omogoča vzporedno proizvodnjo premoga in zapiralna dela do leta 2033. S tem bodo postopno zmanjševali število zaposlenih, ohranjali oskrbo s toploto za prebivalce Šaleške doline ter zmanjšali socialno-ekonomske posledice za regijo.

Zapiralna dela bodo po ocenah trajala do leta 2045. 

Kaj zakon pomeni za delavce?

"Zakon vključuje določila o poklicnem in starostnem upokojevanju zaposlenih, odpravninah in socialnih ukrepih, dezinvestiranju poslovno nepotrebnega premoženja, monitoringu in sanaciji okolja ter tehničnem in finančnem nadzoru nad izvajanjem programa," so še zapisali na ministrstvu. Kot trdijo, so ob tem upoštevali tudi vse smiselne pripombe v luči zagotavljanja socialne varnosti za vse vpletene. 

Iz državnega proračuna v obdobju do leta 2045 je predviden finančni okvir v višini 1,1 milijarde evrov. Dodatna sredstva bodo zagotovljena iz poslovanja družbe in dezinvestiranja, zagotavljajo na ministrstvu. 

KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ibasumik
07. 10. 2025 13.18
to je neko pranje denarja...
ODGOVORI
0 0
Pikopiko
07. 10. 2025 13.17
Seveda taka vsota ni smiselna. Je pa smiselno, ko vidiš, da so si loevičarji preko zapiranja zmislili pipico za krajo državnega denarja. Levičarji so uničili še vsako državo, kjer so se dokopali do oblasti. Volilci zapomnite si to. ŠA VSAKO DRŽAVO SO UNIČILI:
ODGOVORI
0 0
Hehedemokrat
07. 10. 2025 13.15
+1
Spodobna renta za nekoga in za nekatere
ODGOVORI
1 0
Pikaa1234
07. 10. 2025 13.14
hahaha v DE izkopi vse vecji, v SI pa kao ''boljsi do narave'' pa sej ne ves kdo je bolj nor. En bolj laze ko drugi...
ODGOVORI
0 0
kakorkoliže
07. 10. 2025 13.14
Glede na ves zapravljen denar je elektika še poceni.
ODGOVORI
0 0
Evropa_Evropejcem
07. 10. 2025 13.13
+3
komunizem je roparska ideologija ki uničuje tkivo naroda katerega zajeda
ODGOVORI
3 0
Odgovorno
07. 10. 2025 13.12
+2
ja teš so rešli, mal so bili zaprti, zdej do penzije na jahti, kradimo zdej naprej ne.... bravo slovenci..smo en zelo poseben narod, na zalost slab..
ODGOVORI
2 0
Evropa_Evropejcem
07. 10. 2025 13.12
+4
Komunisti nas bodo spet do golega okradli.
ODGOVORI
4 0
brainiac007
07. 10. 2025 13.14
Ja prefarbani komunisti
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
07. 10. 2025 13.08
+0
Uf to ni nič v primerjavi z obrambnimi izdatki ki nas čakajo
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
07. 10. 2025 13.07
+0
Pa kakšno zapiranje, še na pamet jim ne pade, ustanovili so toplarno z 3500 zaposlenimi in 800 za kurjača, delajo se norca iz ljudi, ekonomije zaradi rdeče polomije. Pa še 10 000 kooperantov je treba vzet v zakup torej za vsakega, ki se ogreva v Velenju je eden zaposlen...in gospoda Železna Lady je 50 premogovnikov zaprl av tednu dni..Mislim, da je ustanovitev te TOPLARNE višek mi songa ustvarili rdeči NORCI v državi.
ODGOVORI
2 2
Matej008
07. 10. 2025 13.06
+3
Za 1,5 milijarde so v Dubaju zgradili najvišjo stavbo na svetu. Pri nas pa 1,5 milijarde za TEŠ6, milijarda za zapiranje premogovnika, 1,1 milijarde za 27km tirov,....
ODGOVORI
3 0
E.Nigma
07. 10. 2025 13.05
+2
Za postopno zapiranje Premogovnika Velenje do 2045 več kot milijarda evrov. No vsaj Bozicnica bo vsaj do leta 2045 pravi Golob. Če ne bo pa država jim dala vsaj v 2045 še odpravnine. Še posebaj direktorju in menedžerju. In stečajnem upravitelju v štartu.
ODGOVORI
2 0
E.Nigma
07. 10. 2025 13.07
+1
Ter upravi.
ODGOVORI
2 1
E.Nigma
07. 10. 2025 13.11
+1
Ali bo takšen znesek zaradi tožbe zaradi neizplačil Bozicnice s strani delavcev? Bravo vladaaaaaaa.
ODGOVORI
2 1
Dooomer
07. 10. 2025 13.03
+2
Milijardo za zapiranje rudnika. Rok za izvedbo: 20let.
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
07. 10. 2025 13.01
+2
Pa kaj ti leva.i žrejo denar,?
ODGOVORI
2 0
11TNT11
07. 10. 2025 13.00
+2
1.000.000.000€???? Pa saj niste normalni!!!
ODGOVORI
2 0
