Za postopno zapiranje Premogovnika Velenje do 2045 več kot milijarda evrov

Z zakonom na Ministrstvu za naravne vire in prostor vzpostavljajo pravni okvir za postopno zapiranje pridobivalnega prostora Velenje in likvidacijo družbe Premogovnik Velenje, d. o. o. Vlada bo nadaljevala z obravnavo predloga zakona na eni od prihodnjih sej.

Premog naj bi torej prenehali uporabljati v naslednjih osmih letih. "Slovenija se s tem pridružuje evropskim prizadevanjem za podnebno nevtralnost in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ob tem pa zagotavlja, da bo prehod izveden pravično, odgovorno in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi," so sporočili z ministrstva.

Po njihovem mnenju zakon temelji na scenariju, ki omogoča vzporedno proizvodnjo premoga in zapiralna dela do leta 2033. S tem bodo postopno zmanjševali število zaposlenih, ohranjali oskrbo s toploto za prebivalce Šaleške doline ter zmanjšali socialno-ekonomske posledice za regijo.

Zapiralna dela bodo po ocenah trajala do leta 2045.