Za postopno zapiranje Premogovnika Velenje do 2045 več kot milijarda evrov

Z zakonom na Ministrstvu za naravne vire in prostor vzpostavljajo pravni okvir za postopno zapiranje pridobivalnega prostora Velenje in likvidacijo družbe Premogovnik Velenje, d. o. o. Vlada bo nadaljevala z obravnavo predloga zakona na eni od prihodnjih sej.
Premog naj bi torej prenehali uporabljati v naslednjih osmih letih. "Slovenija se s tem pridružuje evropskim prizadevanjem za podnebno nevtralnost in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ob tem pa zagotavlja, da bo prehod izveden pravično, odgovorno in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi," so sporočili z ministrstva.
Po njihovem mnenju zakon temelji na scenariju, ki omogoča vzporedno proizvodnjo premoga in zapiralna dela do leta 2033. S tem bodo postopno zmanjševali število zaposlenih, ohranjali oskrbo s toploto za prebivalce Šaleške doline ter zmanjšali socialno-ekonomske posledice za regijo.
Zapiralna dela bodo po ocenah trajala do leta 2045.
Kaj zakon pomeni za delavce?
"Zakon vključuje določila o poklicnem in starostnem upokojevanju zaposlenih, odpravninah in socialnih ukrepih, dezinvestiranju poslovno nepotrebnega premoženja, monitoringu in sanaciji okolja ter tehničnem in finančnem nadzoru nad izvajanjem programa," so še zapisali na ministrstvu. Kot trdijo, so ob tem upoštevali tudi vse smiselne pripombe v luči zagotavljanja socialne varnosti za vse vpletene.
Iz državnega proračuna v obdobju do leta 2045 je predviden finančni okvir v višini 1,1 milijarde evrov. Dodatna sredstva bodo zagotovljena iz poslovanja družbe in dezinvestiranja, zagotavljajo na ministrstvu.
