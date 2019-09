Za povečan obseg dela policistov dodatnih pet milijonov evrov

Vlada se je za izvedbo sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev zavezala, da bo ministrstvu za notranje zadeve zagotovila dodatna sredstva v višini 15 milijonov evrov letno oziroma 1,25 milijona evrov mesečno za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Ob pripravi rebalansa proračuna navedenih sredstev v stroških dela niso upoštevali, saj se še niso dogovorili o načinu delitve. So se pa dogovorili za postopno zagotavljanje pravic porabe.

Delovno uspešnost so javnim uslužbencem začeli izplačevati za letošnji januar, prvo izplačilo pa so izvedli marca. S predlagano razporeditvijo bodo zagotovili drugi del pravic porabe, so navedli v vladnem uradu za komuniciranje.