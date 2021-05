Povišanju nadomestila za starše otrok s posebnimi potrebami se obeta podpora

V neto znesku to pomeni 588 evrov, dvig na višino bruto minimalne plače – ta zdaj znaša 1024,24 evra – pa v neto znesku pomeni 736 evrov. V skladu z dopolnilom, sprejetim na matičnem parlamentarnem odboru, je po besedah Reberška za starše, ki skrbijo za dva ali več otrok z najtežjimi motnjami, gibalnimi oviranostmi in hudimi boleznimi, predvideno za 30 odstotkov višje nadomestilo. Predviden datum uveljavitve zakonske spremembe je 1. julij letos.

Prvopodpisani pod predlog spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih Aleksander Reberšek (NSi) je pojasnil, da predlog predvideva dvig nadomestila za izgubljeni dohodek, ki ne bi bilo več določeno v nominalnem znesku, ampak v višini minimalne plače. Reberšek je opozoril, da se je sicer nadomestilo v enajstih letih uskladilo le enkrat, in to s 734,15 na 751,77 evra, kolikor znaša sedaj.

Zakonski predlog je v imenu vlade podprl državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiCveto Uršič, v predstavitvi stališč poslanskih skupin pa je bil deležen tudi enotne podpore koalicije in opozicije. Mojca Žnidarič (SMC) je spomnila, da so k zakonskemu predlogu prispevala tudi različna društva, ki se ves čas borijo za pravice otrok in njihovih družin.

Po oceni Vojka Starovića (SAB) zakonski predlog pomeni korak k nadgradnji sistemske ureditve skrbi za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, ter njihovih družin.Ivan Hršak (DeSUS) je dejal, da bo DZ s potrditvijo predlaganega dviga nadomestila za izgubljeni dohodek staršev otrok s posebnimi potrebami znova pokazal, da v Sloveniji družina nekaj pomeni.

Jurij Lep (NeP) je opozoril, da se zakonski predlog loteva problematike, ki je neurejena že vrsto let in na katero opozarjajo številni, v prvi vrsti starši otrok s posebnimi potrebami. Dušan Šiško (SNS) je poudaril, da družine in otroci v času epidemije covida-19 nosijo še dodatno breme, saj so izpostavljeni številnim stiskam tako v delovnem okolju kot v šoli in doma.

Eva Irgl(SDS) je spomnila, da se je Slovenija z resolucijo o družinski politiki, sprejeto leta 2018, tudi zavezala, da bo posebno skrb namenila družinam z otroki s posebnimi potrebami, tako da bo poskrbela za njihovo materialno varnost. Andreja Zabret(LMŠ) je izpostavila stiske, s katerimi se soočajo starši otrok s posebnimi potrebami – zanje skrbijo dan in noč vse dni v letu in zaradi tega večkrat pustijo službo.

Marko Koprivc (SD) se je zavzel za krepitev ukrepov družinske politike, katerih namen je izboljšati življenje otrok in družin, še posebej družin, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami. Tudi Primož Siter (Levica) se je zavzel za močno in stabilno socialno državo, saj je po njegovih besedah družba vredna toliko, kolikor je sposobna pomagati najšibkejšim.

Tadeja Šuštar (NSi) pa se je zavzela za ukrepe družinske politike, ki so usklajeni na vseh področjih, od davčnega področja do družinskih prejemkov, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, stanovanjske politike in skrbi za starejše.

Spomnimo, da poslanke in poslanci prejšnji ponedeljek na začetku majske seje niso potrdili dnevnega reda, saj je za glasovalo 42 poslancev, proti pa prav tako 42. Zorčič je sejo DZ zaključil, še preden se je začela. Na dnevnem redu seje je bila predvidena tudi novela zakona, ki staršem otrok s posebnimi potrebami prinaša višja nadomestila za izgubljeni dohodek. Kot kaže, bo ta zdaj vendarle potrjena.