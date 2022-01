Za povzročitev smrti iz malomarnosti lastniku psov pogojna obsodba

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu so končali sojenje Mihi Šumu, ki ga je obtožnica bremenila povzročitve smrti iz malomarnosti, ker so njegovi psi do smrti pogrizli njegovo mamo. Na podlagi sporazuma o priznanju krivde, sklenjenega s tožilstvom, mu je sodišče izreklo pogojno obsodbo enega leta in 10 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Septembra 2017 so namreč trije pitbuli, ki jih je imel Šum v svoji hiši na Mavrlenu pri Črnomlju, ogrizli njegovo 71-letno mamo, ki jih je nameravala nahraniti. Poškodbe so bile tako hude, da je pozneje v novomeški bolnišnici umrla. Po dogodku je veterinarska inšpekcija na posestvu našla še več drugih psov, ki jih je vzrejal, in mu jih odvzela. V obtožnici je tožilstvo Šumu očitalo kazniva dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, mučenje živali in maščevanje uradni osebi, ker je grozil inšpektorici, ki mu je odvzela pse. Predobravnavni narok na sodišču je stekel oktobra lani, a so ga prekinili, še preden bi se lahko Šum izrekel o krivdi. Njegov odvetnik je namreč sodišče zaprosil za nekaj časa, da se poskušajo s tožilstvom dogovoriti za sporazum za priznanje krivde. Tega jim je uspelo skleniti do današnjega naroka, sodišče pa ga je sprejelo. icon-expand Sodišče FOTO: Dreamstime Leto in 10 mesecev zaporne kazni Na podlagi sporazuma je sodišče Šumu izreklo pogojno obsodbo s preizkusno dobo treh let, in sicer za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti eno leto zapora, za mučenje živali pol leta in za maščevanje uradni oseb pet mesecev zapora. Vse skupaj je nato združilo v enotno pogojno obsodbo enega leta in 10 mesecev zapora, ki mu jih ne bo treba odsedeti, če v prihodnjih štirih letih ne bo storil nobenega novega kaznivega dejanja. Sodišče lahko namreč pogojno obsodbo prekliče še eno leto po izteku triletne preizkusne dobe. Zaradi težkih socialnih razmer je sodišče Šuma oprostilo plačila stroškov postopka, tudi stroške njegovega odvetnika bo kril državni proračun, saj mu je bil dodeljen po uradni dolžnosti. Ker sta se obe strani danes odpovedali pritožbi, je pogojna obsodba tudi že postala pravnomočna.