Za praznik dela manjše trgovine polne kupcev

Drugi maj je v Sloveniji prazničen. To pomeni, da so bili večji trgovski centri povsod zaprti, kar trgovcem omogoča kolektivna pogodba. Potrošniki se nismo povsem navadili na to, da so trgovine zaprte dva dneva zapored. Očitno še dobro, da so odprte manjše trgovine, saj se jim to, da so zaprti večji centri ob praznikih, pozna.