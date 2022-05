Zaradi praznika dela smo prosti tudi danes

Z majem se po navadi začenja čas piknikov, a če se bomo za to možnost odločili danes, bomo morali poskrbeti za streho nad prostorom za piknik.

V obdobju po prvi svetovni vojni so si premožnejši meščani pripravljali piknike na izletih s kočijo ali čolnom po reki. S seboj so vzeli doma pripravljeno hrano in pijačo. Na bolj razkošnih piknikih, denimo ob večjem lovu, je strežno osebje gostom ponudilo izbrane jedi, vina in likerje. Mladi so prirejali manjše piknike, na katerih so se zabavali s peko krompirja, koruze ali jabolk. Piknik s prigrizkom so poznale tudi delavske družine.

Tisti, ki so se odločili za večdnevni prvomajski oddih in izkoristili še zadnji prosti dan, se bodo danes vračali domov.