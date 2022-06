Za prebavne težave 50 otrok v Marezigah kriv norovirus

Po poročanju staršev so se učenci omenjene osnovne šole soočali s prebavnimi težavami, bruhanjem in drisko. Kot so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je v sredo zbolelo 29, v četrtek 14, v petek pa še štirje otroci. Ob koncu tedna je bilo skupaj bolnih 51 oseb, med njimi je bilo največ učencev šestega razreda.

O težavah nekaterih učencev je bil obveščen tudi zdravstveni inšpektorat, ki je uvedel postopek za preverjanje pitne vode, a kot so sporočili tudi z Rižanskega vodovoda Koper, so bili odvzeti vzorci pitne vode na šoli skladni z določili Pravilnika o pitni vodi.

Že pretekli teden so v okviru preiskave na NIJZ pridobili tudi vzorce blata obolelih otrok, ki so bili poslani v laboratorijsko analizo. "Laboratorijsko so bili v treh vzorcih blata potrjeni norovirusi. Na podlagi zbranih podatkov lahko zaključimo, da je povzročitelj izbruha norovirus," pojasnjujejo na NIJZ.

Pretekli teden se je na taboru v Ankaranu zastrupilo še 26 otrok

Prebavne težave je imelo v šoli v naravi v Ankaranu tudi 26 učencev iz Laškega, tri so morali odpeljati v bolnišnico. Otroke naj bi naslednji dan kljub naporni noči peljali na sprehod, nekatere deklice pa naj bi imele še vedno težave z drisko, zato so bili nekateri starši z odzivom vodstva nezadovoljni. Ravnatelj šole je medtem zagotavljal, da nikogar niso v nič silili, otrokom so po navodilih zdravnika zagotovili tudi prepečenec in čaj.

Starše je najbolj razjezilo, da jim nihče ni znal povedati, kako so se njihovi otroci sploh zastrupili. Vzrok za zastrupitev tudi danes še ni znan. "Laboratorijska analiza vzorcev hrane in brisov na snažnost je še v teku. Povzročitelj izbruha še ni znan," sporočajo z NIJZ.

V petek so dejali še, da za zdaj še ne morejo govoriti o povezavi med izbruhoma. V preiskavi sodelujejo inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), epidemiologi NIJZ in mikrobiologi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).