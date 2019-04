Za predelavo odpadnih sveč po novem odgovorni prodajalci

Minister je razložil, da bodo po novem za predelavo odpadnih sveč odgovorni tisti, ki jih dajejo na trg. Pred tem je ta dolžnost namreč pripadla zbiralcem. Dodal je, da nova uredba po vzoru tiste o ravnanju z električno in elektronsko opremo uvaja tudi finančno jamstvo, s katerim se bo država zavarovala v primerih, ko proizvajalci oz. prodajalci sveč ne bodo opravljali svoje nove dolžnosti in bo za predelavo morala poskrbeti država.

"Cilji nove uredbe so jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadlimi svečami in preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih," je dejal minister za okolje Simon Zajc . Z njo se odpravljajo tudi vsebinska neskladja z uredbo o odpadkih.

S prenovljenimi pravili o ravnanju z odpadnimi svečami želijo zagotoviti njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključeno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in druge načine obdelave. V sedaj veljavni uredbi je določanje deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč in obdobje prevzemanja le teh neustrezno predpisano, zato ministrstvo za okolje in prostor ni moglo objavljati deležev prevzemanja odpadnih sveč, so novosti podrobneje obrazložili tudi v uradu vlade za komuniciranje.

Na javni razpis se ni prijavilo nobeno podjetje

Odpadki so v Sloveniji že nekaj časa pereča tema. Po kriznih razmerah, ki so vladale lani poleti, so pri številnih komunalah in ob pokopališčih še vedno nakopičeni kupi odpadne embalaže in odpadnih sveč. Na podlagi zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže in odpadnih sveč je ministrstvo za okolje in prostor objavilo javno naročilo za izbiro podjetij, ki bodo smeti odpeljala.

A se je ministrstvo pred nedavnim odločilo, da javnega naročila za prevzem in obdelavo odpadne komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč v treh od skupno petih opredeljenih sklopov javnega naročila ne bo oddalo. V roku, ki ga je večkrat podaljšalo, namreč ni prejelo nobene ponudbe.