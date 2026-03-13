Za predor Konovo Dars ne bo zaračunaval predornine

Dars je v četrtek slovesno odprl 1,8 kilometra novozgrajene navezovalne ceste s skoraj 500 metrov dolgim predorom Konovo in s tem zaključil dela na dveh sklopih severnega kraka tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem.
"Po odprtju so se na družbenih omrežjih začele pojavljati objave o domnevnem zaračunavanju predornine za uporabo predora Konovo. V Republiki Sloveniji se predornina posebej zaračunava izključno za predor Karavanke. Za vse druge predore v Republiki Sloveniji se predornina ne zaračunava posebej, niti na avtocestnem omrežju niti na drugih državnih cestah," so se danes odzvali na Darsu in navedbe o zaračunavanju dodatnih stroškov označili za zavajujoče.
Zaključek del na drugi cevi avtocestnega predora Karavanke
V sredo bodo s slovesnostjo zaznamovali konec del na drugi cevi avtocestnega predora Karavanke, katerega gradnja se je na slovenski strani zaradi zapletov pri izbiri izvajalca začela avgusta 2020. Gradnja je brez DDV stala skoraj 115 milijonov evrov. Po preusmeritvi vsega prometa v vzhodno cev se bo začela še sanacija stare cevi.
Kot so sporočili z Darsa, bodo s slovesnostjo, ki se je bo med drugim udeležila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, zaznamovali zaključek projekta, ki pomembno prispeva k prometni varnosti, mobilnosti ter povezovanju prostora.
Osnovna pogodbena cena za gradnjo vzhodne predorske cevi, sklenjena s turškim gradbenim podjetjem Cengiz Insaat, je znašala 98,5 milijona evrov. S tretjim aneksom, ki so ga zaradi podražitve materialov, energentov in gradbene mehanizacije sklenili konec leta 2023, se je cena zvišala na 106 milijonov evrov, kasneje pa še za 8,9 milijona evrov.
Gradnja 3546 metrov dolgega slovenskega dela cevi se je začela avgusta 2020. Na avstrijski strani so že septembra 2021 izkopali svoj 4402 metra dolg del predora do slovenske meje, preboj pa je bil šele marca 2024. Preboju je sledilo dokončanje vseh izkopnih in betonskih del, izvedba portalne stavbe pred vhodom v predor in montaža elektrostrojne opreme.
Ko bodo promet preusmerili v novo, bo stekla sanacija obstoječe cevi predora. Konec lanskega leta je Dars za sanacijo zahodne cevi izbral konzorcij družb Kolektor CPG, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling. Ponudbena cena brez DDV je znašala 82,5 milijona evrov. Obe cevi bosta v polni uporabi leta 2029.
