Za predor Konovo Dars ne bo zaračunaval predornine

Dars je v četrtek slovesno odprl 1,8 kilometra novozgrajene navezovalne ceste s skoraj 500 metrov dolgim predorom Konovo in s tem zaključil dela na dveh sklopih severnega kraka tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. "Po odprtju so se na družbenih omrežjih začele pojavljati objave o domnevnem zaračunavanju predornine za uporabo predora Konovo. V Republiki Sloveniji se predornina posebej zaračunava izključno za predor Karavanke. Za vse druge predore v Republiki Sloveniji se predornina ne zaračunava posebej, niti na avtocestnem omrežju niti na drugih državnih cestah," so se danes odzvali na Darsu in navedbe o zaračunavanju dodatnih stroškov označili za zavajujoče.

Zaključek del na drugi cevi avtocestnega predora Karavanke

V sredo bodo s slovesnostjo zaznamovali konec del na drugi cevi avtocestnega predora Karavanke, katerega gradnja se je na slovenski strani zaradi zapletov pri izbiri izvajalca začela avgusta 2020. Gradnja je brez DDV stala skoraj 115 milijonov evrov. Po preusmeritvi vsega prometa v vzhodno cev se bo začela še sanacija stare cevi. Kot so sporočili z Darsa, bodo s slovesnostjo, ki se je bo med drugim udeležila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, zaznamovali zaključek projekta, ki pomembno prispeva k prometni varnosti, mobilnosti ter povezovanju prostora.

Preboj druge predorske cevi v Karavankah FOTO: Aljoša Kravanja