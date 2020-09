Za predsednico preiskovalne komisije o maskah predlagali Jerajevo

DZ je parlamentarno preiskavo glede nabave in zalog zaščitne in medicinske opreme za zoperstavljanje epidemiji covida-19 odredil 14. julija. V njej bodo ugotavljali morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v tej zadevi. V preiskovalni komisiji DZ imajo vse poslanske skupine razen DeSUS, Levice in narodnih skupnosti po enega člana in enega namestnika člana.

Mandatno-volilna komisija predlaga za podpredsednika preiskovalne komisije Marka Bandellija iz SAB. V preiskovalni komisiji naj bodo kot člani po njenem predlogu šeRobert Pavšič iz LMŠ, Franc Trček iz SD, Mateja Udovčiz SMC, Tadeja Šuštar iz NSi in Zmago Jelinčič Plemeniti iz SNS.

Mandatno-volilna komisija je tudi potrdila predlog vlade, da DZ za preostanek mandata nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA) do 11. decembra 2023 v nadzorni svet agencije imenuje pravnika Radovana Cerjaka. Za je glasovalo deset poslancev, proti pa sedem. O njem se bo moral izreči DZ na plenarni seji, in sicer z večino glasov vseh poslancev.

Poslanci opozicije do predloga kritični

V razpravi so bili poslanci iz opozicije kritični do predloga. Bojana Muršič iz SD je spomnila, da je bil razpis za to mesto objavljen v uradnem listu že oktobra lani v času vlade Marjana Šarca, postopek pa bi morala aktualna vlada zaključiti. Kandidatka je bila že izbrana, kar predlagatelji niso navedli v gradivu, je izpostavila.

Namesto tega je vlada vse začela na novo in v začetku julija objavila nov javni poziv za kandidiranje za člana nadzornega sveta. Da bi morali zakonito izpeljane postopke nadaljevati tudi pod to vlado, ne pa jih ustaviti ter v novem postopku nagovoriti svoje privržence k prijavi, se je strinjala tudi Maša Kociper iz SAB.

"Cerjak ne ustreza niti pogojem niti etičnim merilom"

Cerjak, ki je član SDS, po besedah poslanke LeviceViolete Tomič ne ustreza niti pogojem niti etičnim merilom, ki ga zahteva mesto člana v nadzornem svetu STA. Pogodbeno sodeluje z Novo24TV, zaradi česar lahko pride do konflikta interesov, je posvarila. STA poroča zelo objektivno in za imenovanje v njen nadzorni svet ni primeren kandidat, ki je tako zelo ideološko opredeljen, je poudarila tudi Andreja Zabret iz LMŠ.

Da vlade delajo po svoji izbiri, pa je pripomnilaMojca Škrinjar iz SDS. Biti član stranke je po njenih besedah častno in to ne sme biti ovira, razen tam, kjer zakon to prepoveduje. Cerjak je zato primeren za omenjeni položaj, je ocenila.

Mandatno-volilna komisija je še sklenila začeti kandidacijski postopek za imenovanje predsednika in pet članov Državne volilne komisije (DVK) in njihovih namestnikov. Objavila bo javni poziv za vlaganje kandidatur za predsednika DVK in njegovega namestnika izmed sodnikov vrhovnega sodišča in za dva člana in dva namestnika članov DVK izmed pravnih strokovnjakov. Poslanske skupine pa bo pozvala, da ji posredujejo predloge kandidatov za tri člane in tri namestnike članov DVK, ki se imenujejo po predlogih poslanskih skupin.