Za predsednika Ustavnega sodišča izvoljen Matej Accetto

V skladu s tretjim odstavkom 163. člena Ustave in prvim odstavkom 10. člena Zakona o Ustavnem sodišču predsednika US izvolijo ustavni sodniki s tajnim glasovanjem za dobo treh let. Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika.

Matej Accetto bo funkcijo predsednika nastopil 19. decembra.

Ustavno sodišče sicer sestavlja devet sodnic oziroma sodnikov. To so Rajko Knez, Matej Accetto, Dunja Jadek Pensa, Špelca Mežnar, Marko Šorli, Marijan Pavčnik, Klemen Jaklič, Katja Šugman Stubbs in Rok Čeferin.