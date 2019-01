Za pregled otrokovega zoba odštela 76 evrov

Kaj naredite, če vašega malčka zvečer začne boleti zob, protibolečinske tablete ne pomagajo, v vaši občini pa ni nočnega dežurnega zobozdravnika? Odpravite se k najbližjemu zobozdravniku. Ta pregled opravi, na koncu pa dobite račun za 76 evrov. To se je zgodilo mamici iz Grosuplja. A to je normalno. Če niste občan Ljubljane in pridete v nočnem času k zobozdravniku, boste to plačali.

