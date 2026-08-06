Za prenovo sistema za sprejem klicev 112 zagotovili 840.000 evrov

Na ministrstvu so med cilji projekta navedli prehod s tehnološko zastarele ISDN infrastrukture na sodobno paketno komutirano tehnologijo z uporabo protokola SIP, ki bo z uvedbo dvonivojske obravnave klicev, izboljšano razporeditvijo obremenitev, visoko razpoložljivostjo in skladnostjo z zakonodajo bistveno zmanjšal število neodgovorjenih klicev. Poleg tega bo skrajšal odzivne čase ter omogočil nadaljnji razvoj storitev klicev v sili nove generacije v korist varnosti prebivalcev in učinkovitega delovanja sistema zaščite in reševanja.

Namen projekta je zamenjava tehnologije, ki bo omogočala cenejše delovanje in boljšo uporabo podatkov. S projektom bodo zagotovil celovit, zanesljiv, varen in dolgoročno vzdržen sistem za sprejem, obdelavo in usmerjanje klicev v sili na številko 112, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Omogočil bo tudi dodaten razvoj "3rd party" aplikacijam in bo tako storitev ob klicu na 112 dvignjena še na višji nivo storitve, so pojasnili. Z zamenjavo tehnologije se bodo znižali fiksni stroški, ki nastajajo z vzdrževanjem lastnih telefonskih central, in stroški investicijskega vzdrževanja.

Zagotavljanje sprejema komunikacije v sili na številki 112 z uporabo paketno komutirane tehnologije bo omogočilo večjo varnost v državi z novimi in izboljšanimi storitvami komunikacije v sili na številki 112, vzpostavitev novih storitev komunikacije v sili, predvsem za gluhe in naglušne ter zanesljivejši sprejem komunikacije v sili na številki 112, tudi v primeru izpada posameznih centrov za obveščanje in povečanega števila klicev, so našteli.

Poleg tega bo nova tehnologija omogočila enakomerno obremenitev operaterjev v centrih za obveščanje z možnostjo prelivanja klicev na številki 112 v sosednje centre, boljšo uporabniško izkušnjo kličočih, lažji in hitrejši prenos podatkov v zvezi s klici na številko 112 službam za zaščito reševanje in pomoč, izboljšanje možnosti sprejema lokacije kličočega, zamenjavo iztrošene opreme in posledično znižanje stroškov vzdrževanja in zmanjšanje posrednih in neposrednih stroškov, so dodali na ministrstvo za obrambo.

Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je 840.860,84 evra z DDV. Sredstva bo zagotavljalo ministrstvo za obrambo v okviru proračunskega uporabnika Uprava RS za zaščito in reševanje, so še navedli.