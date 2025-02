Za preprečevanje raka materničnega vratu je najpomembnejša preventiva

Ženske je pozvala, da redno obiskujejo preventivne ginekološke preglede in ob pojavu simptomov takoj obiščejo ginekologa, staršem pa je priporočila, da svoje otroke cepijo proti HPV.

V Sloveniji za rakom materničnega vratu vsako leto zboli okoli 100 žensk, zaradi predrakavih sprememb se jih zdravi 1500. Svojo osebno izkušnjo je na okrogli mizi delila Ivica Hreščak , ki je za diagnozo izvedela na rednem ginekološkem pregledu po odvzemu brisa materničnega vratu. "Po diagnozi raka živiš življenje z drugačnimi občutki. Živiš za majhne trenutke in se ne obremenjuješ za nepomembne stvari, tako da mi je bolezen veliko vzela, še več pa dala," je pojasnila.

Okužbe s človeškim papilomavirusom ali HPV povzročajo raka penisa, raka nožnice, raka zunanjega ženskega spolovila, raka zadnjika, raka ustnega dela žrela in najpogosteje raka materničnega vratu.

Ženske v začetnih stadijih bolezni nimajo simptomov, zato so zelo pomembni redni preventivni pregledi in cepljenje proti HPV, se je strinjala ginekologinja z Onkološkega inštituta Ljubljana Nina Kovačević . Bolj kot je bolezen razširjena, večji je tudi nabor težav oz. simptomov. Ženske ne smejo odlašati z obiskom ginekologa, če opazijo simptome, kot so krvavitve med menstruacijami ali po spolnem odnosu, bolečine v spodnjem delu trebuha ali nenavaden izcedek, je opozorila.

Zdravljenje raka materničnega vratu je najlažje, če ga odkrijejo zgodaj, še bolj pomembna pa je preventiva, je zatrdila onkologinja ljubljanskega onkološkega inštituta Helena Barbara Zobec Logar . Največji izzivi pri zdravljenju napredovalega raka vključujejo veliko breme bolezni, slab odziv tumorja na terapijo in zaplete med zdravljenjem.

Pomembno orodje za pravočasno odkrivanje raka je program Zora, ki v Sloveniji deluje že od leta 2003, je medtem izpostavila vodja programa Urška Ivanuš. Do leta 2023 so v okviru programa odkrili okoli 33.000 predrakavih sprememb. "Na populacijski ravni smo prepolovili incidenco raka materničnega vratu. V preteklosti je bil to drugi najpogostejši rak pri ženskah, danes ni več tako," je dejala.

Pediater Denis Baš je medtem izpostavil pomen celjenja proti HPV v otroštvu oz. zgodnji mladosti, saj je najbolj učinkovito pred prvo izpostavljenostjo virusu, ko imunski sistem najbolje reagira. Starše je zato pozval, da s cepljenjem ne odlašajo.

Če se dekleta cepijo še pred začetkom spolnih odnosov, lahko cepivo prepreči do 90 odstotkov vsega raka materničnega vratu, je dodala Nadja Šinkovec Zorko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Cepljenje proti HPV je tako po njenih besedah izjemno učinkovito in varno. Od jeseni 2024 se lahko v Sloveniji do dopolnjenega 26. leta starosti proti HPV brezplačno cepijo vsi mladi.