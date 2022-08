Za pridobitev digitalnega bona na tečaj, na katerem bo predaval kar sam

Digitalna družba naj bi pomenila lepše in bolj aktivno življenje tudi za starejše, v praksi pa zdaj pomeni precej čakanja. Nekateri so v četrtek čakali tudi od osme ure zjutraj. Čakali so do štiri ure in pol, sistem prijav pa je bil prav ustvarjen za izgubljanje živcev. "Smo naredili lepo kolono, potem so pa prišli organizatorji in delili listke vsem, da je nastala gneča. Skoraj bi se stepli," so povedali čakajoči. Listek je vstopnica na tečaj za digitalno opismenjevanje. Ampak ko ga izpolniš, ga ne moreš le oddati, da bi potem tvoje podatke obdelali digitalno, saj moraš to narediti v živo. "Zdaj čakamo na soncu kot norčki. Ne vem, če je to ravno računalniška družba," so bili jezni.

Določeni so prišli na svoj račun in so si lahko oddahnili, a ne povsem. Starejša Ljubljančanka žal tečaja ne bo opravljala v mestu, kjer živi, temveč se bo morala voziti v Domžale. "Pa še z možem sva hotela iti skupaj, pa sva vsak dobila drug datum," še dodaja. To je naravnost ponižujoče za starejše. Tudi brez računalnikov znajo računati, da morajo za 150-evrski bon na tečaj, ki bo državo stal še 150 evrov, ko bi lahko brez posrednikov dali še vsaj 10.000 bonov.