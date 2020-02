Trije tigri Katja, Votan in Rambo so julija lani v živalskem vrtu Rožman pri Horjulu našli svoj stalni dom. Pred tem so namreč pripadali cirkusu. Na podlagi nasvetov strokovnjakov iz Švice, kako bi jim lahko izboljšali življenjski prostor, so tigrom sedaj postavili različne nivoje, po katerih se bodo lahko gibali. Svetovali so tudi glede prehrane in igrač.