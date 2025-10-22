Za Primorsko prižgan oranžni alarm: sunki vetra lahko presežejo 70 km/h

Jutri bo v vzhodnih krajih sprva še delno jasno, drugod pa bo oblačno. Čez dan se bo nato dež na zahodu začel krepiti in do večera zajel vso Slovenijo. Ob prehodu hladne fronte bodo zvečer možne tudi nevihte, pojavljali se bodo krajevni nalivi.

Sreda bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) v zahodnih in deloma osrednjih krajih povečini oblačna, občasno bo rosilo ali rahlo deževalo. Na vzhodu bo deloma jasno, čez dan pa bo ponekod pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Arso ob tem opozarja tudi pred močnejšimi sunki južnega do jugozahodnega vetra, ki bodo predvsem na Primorskem lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Zaradi tega so meteorologi za ta del države izdali oanžno opozorilo.

Jutranje temperature bodo od šest do 14, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V Zgornjesavski dolini se lahko ogreje do okoli 12 stopinj Celzija.

Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, pričelo se bo jasniti. V petek čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe. V soboto bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Čez dan bo ponekod spet zapihal jugozahodni veter.

V krajih zahodno in južno od nas bo medtem danes precej oblačno s kakšno ploho, drugod bo deloma jasno, v četrtek pa se bodo padavine v krajih zahodno od nas krepile in zvečer ter v noči na petek zajele vse sosednje pokrajine. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu dokaj močan jugo.