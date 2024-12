Za prodajo Športne loterije zahteval podkupnino? 'Gre za izmišljotine'

Da naj bi minister Klemen Boštjančič v zameno za zeleno luč prodaji Športne loterije zahteval podkupnino v članku, objavljenem tik pred začetkom interpelacije, ki je hitro zaokrožil predvsem med poslanci največje opozicijske članke, piše Požar Report. "Dva milijona za Gibanje Svoboda, en milijon za Boštjančiča," je v državnem zboru dejal poslanec SDS Andrej Poglajen, njegov strankarski kolega Tomaž Lisec pa: "Če vsaj kak stavek v teh člankih drži, potem, spoštovani minister, imate danes čas, da vstanete in sporočite, da odstopate."

Huda obtožba, na katero se je ministrstvo za finance nemudoma odzvalo z zahtevo za popravek. Med drugim so zapisali, da gre za povsem lažne, zlonamerne navedbe, ki jih v celoti zavračajo. Popoldne je pred kamere stopil še minister sam in pojasnil: "Seveda je to neumnost, prav tako pa ne verjamem, da gre za naključje, da je v tem neodvisnem mediju bilo objavljeno ravno danes. Vemo, da je danes interpelacija ter da gre zato za primeren dan za takšne informacije."