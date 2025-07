Kdo bo prenovil Kanin? Občina prejela dve ponudbi

Občina Bovec je javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo smučišča oz. gorskega turističnega centra Kanin objavila 5. junija in sprva postavila rok 10. julij, ki ga je nato naknadno podaljšala za teden dni do 17. julija. V vmesnem času je Bovec po zagotovilih župana Valterja Mlekuža in občinskega svetnika Danijela Krivca obiskalo šest projektantskih podjetij.

Predmet javnega naročila je poleg projektiranja glavne dostavne žičnice tudi projektna dokumentacija za rušenje obstoječe dvosedežnice Veliki Graben in gradnjo nove fiksne štirisedežnice Veliki Graben, za posodobitev obstoječega električnega omrežja za dobavo elektrike po posameznih postajah in objektih, za postavitev novih transformatorskih postaj na postajah B, C in D kabinske žičnice ter za postavitev novega daljnovoda do postaje B in vkop novega 20-kilovoltnega kablovoda od postaje B do postaj C in D.