Za propadajoči vevški bazen odobrili gradbeno dovoljenje

Kot je moč razbrati z občinske spletne strani, bo pokriti bazen večnamenskega športnega kompleksa namenjen športu in rekreaciji. V večnamenski stavbi bodo poleg zimskega bazena tudi telovadnica, wellness program s savnami in fitnesom, spremljajoči servisni in tehnični prostori ter podzemna garaža za obiskovalce in zaposlene.

V sklopu zunanje ureditve bodo uredili olimpijski plavalni bazen, otroške bazene, tobogane, otroško igrišče in športna igrišča.

Bazenski kompleks s tremi bazeni je sicer zgradila Papirnica Vevče v 70. letih 20. stoletja. Da je bil priljubljen, pritrjujejo številke – obiskalo ga je do 3000 kopalcev dnevno. MOL je vevško kopališče odkupila od družbe Salomon leta 2018, o čemer so poročali kolegi oddaje Svet na Kanalu A.