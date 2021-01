Za prostoživeče mačke na območju Roga poskrbelo ljubljansko zavetišče

"Zavetišče Ljubljana se je na poziv MOL nemudoma odzvalo in na teren poslalo intervencijsko ekipo," so sporočili. Po večurnem iskanju so na območju nekdanje tovarne Rog uspešno ujeli obe pogrešani mački. Ob pregledu in preverjanju lastništva soo ugotovili, da sta živali nepoškodovani, čipirani in imata znanega lastnika. "Obe mački smo zato neposredno na lokaciji vrnili znanemu lastniku."

Tri 'prostoživečke' preselili v zavetišče

Kot so sporočili iz ljubljanskega zavetišča, pa je na tej lokaciji tudi več prostoživečih mačk, za katere skrbijo. V preteklosti so tam ulovili in po oskrbi v zavetišču v okolje vrnili devet mačk - in sicer eno leta 2008 in osem leta 2009. Štiri od teh so se redno zadrževale na območju Roga.

Tri (črnega samca ter želvovinasto in tribarvno samico) so že ujeli in so začasno nameščene v zavetišču. Opazili so še enega črnega mačka, vendar ga zaradi prostega prehajanja v in iz območja še niso ujeli. Preostalih pet mačk (dva oranžna samca, en tigrast in en oranžno-bel samec ter črno-bela samica) se je na območju Roga zadrževalo le občasno, oziroma so se večino časa zadrževali na sosednjih lokacijah. "Teh mačk v tem času nismo opazili, zato obstaja verjetnost, da na območje Roga ne zahajajo več," pravijo v zavetišču. Sočasno pa so ujeli tudi sivo-bela mačko, ki se je sicer zadrževala na sosednji lokaciji. Tudi to so že oskrbeli.

Kot so še dodali, podatke o živalih črpajo iz internih evidenc, aplikacije MUCeLJ in jih usklajujejo s hranitelji, ki z zavetiščem sodelujejo.