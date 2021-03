Za prvi maj bomo lahko poleteli v države z ugodno epidemiološko sliko

V hrvaški turistični skupnosti so zasuti z vprašanji Slovencev, kako je mogoče čez mejo. "Do 31. marca je pogoj takšen, da morate imeti negativen PCR-test, ki ne sme biti starejši od 48 ur," je dejala Metka Bradetić, direktorica Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji.

Druga možnost je potrdilo o prebolelem covidu oz. pozitivnem PCR-testu, velja 90 dni, kar strogo preverjajo, ali potrdilo o protitelesih. Potrdilo o cepljenju za zdaj še ne velja, je še dodala Bradetićeva. "Morate opraviti test, ker je veliko ljudi, ki so se samo enkrat cepili, tako da nimajo dokončnega potrdila, saj se morajo še enkrat cepiti."

Številni klice prejemajo tudi v agencijah. Kam in kako lahko potujemo? Za prvi maj bi Slovenci radi leteli. V države z ugodno epidemiološko sliko se bo dalo, odgovarjajo. Pri turistični agenciji Palma so povedali, da je veliko zanimanja za Tenerife, Madeiro, pa tudi Dubaj.

Konec aprila bo možno iti tudi v Egipt, na Majorko in Sicilijo. To so ta hip zagotovljeni odhodi, poleti pa tudi Grčija in Turčija. S posebnim letalom, ki ga imajo na letališču v Ljubljani, so ustvarili varen potovalni mehurček, so dejali pri Palmi.

Pogoji so podobni, negativni PCR-test, vstopni formularji, a države bodo pogoje do poletja verjetno še spreminjale. Tudi Hrvaška recimo glede tistih, ki so bili že cepljeni. In glede lastnikov nepremičnin, ki morajo zdaj imeti negativen PCR-test. "Lahko bi uvedli hitre antigenske teste, ki so cenejši od PCR-testov," je dodala Bradetićeva. Na Hrvaškem so na prioriteni seznam za cepljenje uvrstili turistične delavce. 70 odstotkov se jih želi cepiti, kar v številkah pomeni od 50 do 60 tisoč.