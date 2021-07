Za pumo v Prekmurju odredili usmrtitev, če bi povzročala škodo ali bila nevarna

Kot nam je sporočil predstavnik Policijske uprave (PU) Murska Sobota Dejan Bagari , so bili do sedaj "o pojavu neznane živali, ki bi naj bila podobna pumi, obveščeni petkrat" . Dve prijavi sta bili podani na območju Lendavskih goric, ena v naseljih Strehovci in Moravske Toplice, zadnja pa v Vaneči. "Policisti ob prihodu na kraj in pregledu območja te domneve občanov niso potrdili. V kolikor bodo domneve potrjene bodo obveščene pristojne službe (Zavod za gozdove Slovenije in veterinarska inšpekcija)," je dodal Bagari.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so potrdili, da jih je Policija seznanila o domnevno pobegli pumi. Prvič 3. junija, ko naj bi jo očividec opazil v okolici Lendavskega gradu, žival pa naj bi se na kratko tudi približala hišam.

Kot so še sporočili z Uprave, so bili "Policija, lovska inšpekcija ter Zavod za gozdove že ob prvem obvestilu o videni živali seznanjeni s pristojnostjo UVHVVR, da v primeru, ča gre za nevarno žival in nevarnosti ni mogoče drugače preprečiti ali v primeru, da žival povzroča občutno škodo in tega ni mogoče drugače preprečiti, uradni veterinar v skladu s 7. oz. 8. točko 26. člena Zakona o zaščiti živali odredi usmrtitev živali, ki jo izvede lovec s strelno napravo s prostim projektilom".

Na Upravi sicer izpostavljajo, da žival do sedaj ni povzročala škode ali bila nevarna. "Trenutno proučujemo možnost varnega odlova in namestitve živali v prostor z ustreznimi bivalnimi razmerami in oskrbo," so še povedali na UVHVVR.