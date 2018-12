Za 'rajanje' največ v Mariboru, za ognjemet v prestolnici. A Koper z lučkami prekaša vse

Dodobra smo že zakorakali v najbolj čaroben mesec leta in večina slovenskih mest se je odela v praznično podobo. Okrašene ulice in trgi dišijo po kuhanem vinu, piškotih in cimetu, smrečice se bohotijo pod lučkami, čarobni december pa spremljajo koncerti in druge prireditve.

Na Mestni občini Maribor (MOM) porabo sredstev za okrasitev mesta za sezono 2018/2019 po vseh seštetih stroških na dan 4. decembra ocenjujejo na približno 113.000 evrov bruto. Kot je pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi MOM Alenka Kocjančič , je na proračunski postavki za investicije in nabavo novoletnega materiala sicer 147.600 evrov (kar je nekoliko več kot zadnja leta), so pa na koncu porabili 34.000 evrov manj, kot so predvidevali in je bila prvotna ocena. "Podatek je preverjen na dan 4. decembra in ne pomeni, da je bilo do takrat porabljenih toliko sredstev, pozneje pa jih bo še več, temveč vse skupaj – s stroški okrasitve so namreč zaključili po njihovi postavitvi, torej konec novembra," je razložila. Vzdrževanje okraskov, montaže in demontaže se sicer načrtujejo dodatno. Redno vzdrževanje v Mariboru opravlja koncesionar za javno razsvetljavo Nigrad, d. d. Ocenjeni strošek za montažo, demontažo in popravilo pokvarjenih okraskov v sezoni 2018/2019 pa je približno 50.000 evrov (bruto). A kot poudarjajo na mariborski občini, je o končnih zneskih v tem trenutku prehitro govoriti – znani bodo namreč po opravljeni demontaži.

V prestolnici sredstva za osnovno okrasitev letos znašajo 220.000 evrov in so zagotovljena prek koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave.

A med sredstvi, ki jih 11 slovenskih mestnih občin namenja za praznične preobleke, decembrski program in morebitne silvestrske ognjemete, so precejšnje razlike. V uredništvu 24ur.com smo zato preverili, koliko posamezna mesta letos namenjajo za praznično okrasitev in vzdrževanje novoletne osvetlitve, koliko za sofinanciranje decembrskega dogajanja ter kako bo z ognjemetom in koliko bo ta posamezno občino 'udaril' po žepu.

Največ – 500.000 evrov – za praznično okrasitev mesta oziroma za vzdrževanje novoletne osvetlitve letos namenjajo v Kopru. Najmanj – 'le' 10.000 evrov, pa so za to 'zapravili' v Novem mestu. 'Skromni' so tudi v Slovenj Gradcu (15.000 evrov) in na Ptuju (16.000 evrov).

"Mestna občina Novo mesto oziroma Javni zavod za šport, kulturo in mladino Novo mesto (ZNM) bo v letošnjem letu izvedel praznično okrasitev mesta z obstoječo razsvetljavo, večje investicije niso načrtovane. Obešanje in priklopi so ocenjeni na približno 10.000 evrov," so sporočili iz Novega mesta.

Stroški namestitve svetlobne okrasitve v Celju znašajo 80.000 evrov. Kot so nam razločili na Mestni občini Celje, postavitev kulise v tako imenovani Pravljični deželi, namestitev lampijonov in svetlobno-tehničnih elementov na Muzejskem trgu, popravilo dotrajanih svetlobnih teles ter namestitev smrek sicer znaša še dodatnih 36.000 evrov (skupaj torej 116.000 evrov).

Za sofinanciranje decembrskih dogodkov in prireditev v mestu in na podeželju Mestna občina Koper prek javnega razpisa letos namenja 40.000 evrov. "V ta znesek je všteto tudi silvestrovanje v Kopru z glasbenim programom in dodaten spremljevalni program v sodelovanju s kulturnimi in turističnimi društvi, ki delujejo v koprski občini," so nam pojasnili.

Najbolj veselo – vsaj kar zadeva stroške prireditev – pa bo letos v Mariboru. Zavod za turizem Maribor–Pohorje za prireditve Čarobnega decembra (v to spada organizacija prižiga lučk ter organizacija koncertov in prireditev na Trgu Leona Štuklja med 25. decembrom in 1. januarjem) namenja 120.000 evrov. Še dodatnih 102.000 evrov pa znašajo sredstva za drsališče.

Največ – skupno 222.000 evrov za prireditve, koncerte in druge decembrske aktivnosti, namenjajo v Mariboru. Najmanj pa v Murski Soboti (17.000 evrov). So pa letos prazničnemu dogajanju precej 'naklonjeni' v Novi Gorici – za to bodo porabili kar 135.000 evrov – torej več kot druge mestne občine, z izjemo Maribora.

Vrednost programa Pravljičnega Celja, ki se je začel 1. decembra in se bo odvijal še do silvestrovega, skupaj znaša 99.000 evrov. Mestna občina Celje za to zagotavlja 30.000 evrov, za program v Pravljični deželi (od 14. do 31. decembra) pa 16.200 evrov. Skupaj torej 46.200 evrov. "Decembrskim prireditvam se pridružujejo tudi društva, organizacije in posamezniki, ki so prejeli sredstva v okviru Javnega poziva za izbiro kulturnih projektov v letu 2018 in zaradi narave dela in programske usmerjenosti niso mogli sodelovati v Programu Poletja v Celju (celjska občina je za ta poziv namenila 178.000 evrov)," pa so še dodali v Celju.

V Novem mestu je za prireditve v sklopu veselega decembra (koncerti in otroški program), izvedbo Adventnega sejma, postavitev ter upravljanje drsališča in silvestrovanje letos namenjenih 90.000 evrov.

Mestna občina Velenje bo za sofinanciranje decembrskih prireditev v Velenju namenila 34.000 evrov. Kot pojasnjuje, gre od tega 5000 evrov za koncert ob prižigu praznične razsvetljave 30. novembra z nastopom Natalije Verboten s skupino Plamen; 4000 evrov za prihod Dedka Mraza in koncert skupine Čuki – 13. decembra (organizatorji MOV, Festival Velenje in MZPM); 10.000 evrov za Čarobno promenado – sklop prireditev od 17. do 30. decembra (organizator Festival Velenje); in 15.000 evrov za silvestrovanje (otroško in osrednje silvestrovanje s skupino Mambo Kings (organizator Zavod za turizem Šaleške doline).

Za sofinanciranje novoletnega dogajanja v Novi Gorici namenjajo kar 135.000 evrov. Program obsega knjižni sejem Pod jelkami, drsališče na Bevkovem trgu (od 6. decembra do 6. januarja), organizacijo in izvedbo koncertnega dogajanja, potrebno infrastrukturo in silvestrovanje na prostem.

Decembrske prireditve v najstarejšem slovenskem mestu pod naslovom Ptujska pravljica organizira Zavod za turizem Ptuj. Za organizacijo in program namenjajo 29.500 evrov.

Za sofinanciranje decembrskih prireditev v mestu murskosoboška občina namenja letos 17.000 evrov, slovenjgraška pa 19.600 evrov.