Majhno zanimanje za 10 tisoč računalnikov, prejeli manj kot 1000 vlog

Do ponedeljka so na skladu prejeli 923 vlog in jih od tega pozitivno rešili 527, so pojasnili. Sklad bo po pravnomočnosti izdanih odločb o tem, da je posamezni upravičenec upravičen do prenosnika, obvestil ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki je odgovorno za strokovne in logistične naloge glede razdelitve prenosnikov.

Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je poziv za razdelitev računalnikov objavil 12. aprila, vloge pa je mogoče oddati od 22. aprila do 22. junija.

Na javni poziv za izposojo računalnikov se lahko prijavijo vlagatelji, ki so kot upravičenci do otroškega dodatka uvrščeni v prvi dohodkovni razred ter imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka. To pomeni upravičence, katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 230,76 evra.