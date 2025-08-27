Za razgrajače začasen odklop elektrike, plina in vode?

Svetli način
27. 08. 2025

Nika Kunaver
Ministrstvo za notranje zadeve namerava spremeniti enega temeljnih zakonov za delo policistov - zakon o javnem redu in miru. Zakonski predlog med drugim prinaša nova pooblastilo za policiste - v primeru hujših kršitev bodo med drugim lahko odredili začasen odklop elektrike, plina in celo vode. V katerih primerih bi lahko policisti odredili tak izklop?

To bodo policisti lahko storili, kadar nikakor ne bodo mogli doseči, da nekdo preneha razgrajati. Kot primer navajajo protest, ki je motil stanovalce naselja - hrupen glasben nastop na strehi bloka. Protestniki so takrat zablokirali dostop, pri tem pa so uporabili elektriko iz enega od stanovanj.

Če bo nekdo torej poslušal preglasno glasbo, razbijal, kričal, in če ne bo hotel policistom odpreti stanovanja. To vse so situacije, v katerih bodo lahko možje v modrem ustno odredili izklop elektrike, plina ali vode za največ šest ur. Stroške izklopa in priklopa pa tudi morebitno škodo pa bo moral plačati kršitelj.

Predlog zakona sicer prinaša še nekaj sprememb, in sicer prepovedano bo beračenje na vsiljiv način, za nasilno in drzno vedelnje do družinskih članov bodo globe višje kot za takšno obnašanje proti drugim osebam, uvajali pa bi tudi višje kazni za prekrške na športnih prireditvah. Če boste tam koga udarili, boste lahko kaznovani tudi s 1100 evri, če se boste na tekmi pretepali pa z 2500 evri.

Zakon o javnem redu in miru je sicer že precej star zakon. Toliko, da so zneski glob v njem še vedno zapisani v tolarjih. Po prvotnih načrtih bi moral biti spremenjen že aprila lani.

Hitri Zigi 78
27. 08. 2025 21.52
+1
Ja pa da vas vidim kako boste odklopili el. nasim. Aja oni nerabijo zvočnikov majo kalašnike zvočni in svetlobni efekt zagotovljen
ODGOVORI
1 0
iziizi
27. 08. 2025 21.51
+2
KAJ PARLAMENTU BODO ODKLOPILI ELEKTRIKO HEHEHE
ODGOVORI
2 0
iziizi
27. 08. 2025 21.50
+4
HAHAHA KOMU ROMOM BI VSI MOGL BIT BREZ ELEKTRIKE KOLK PLAČAJO
ODGOVORI
4 0
MucaNeGrize
27. 08. 2025 21.48
+3
še premile kazni ...povečati x 5
ODGOVORI
3 0
Protoc
27. 08. 2025 21.45
+2
Mislite "Sankcije" na državljana ce nisi priden
ODGOVORI
3 1
Darko32
27. 08. 2025 21.44
-2
Tukaj vidmo, da sami POLICAJi si pravila prikrajajo po svoje in potem se čudimo, če na EU ravni smo razglašeni za najbolj skorumpirano državo. Kdor razgraja se ve kakšen je ukrep. Odklop vode nima nobene veze z tem. Elektrike pa je najbolje, da se kabli porežejo in je mir. Plin pa cevi presekati in z tem zapreš vse skuaj.
ODGOVORI
1 3
StayALive
27. 08. 2025 21.43
+4
Ko pridemo mi na oblast bodo spet kolesariade. Komaj čakam.
ODGOVORI
5 1
Andrej Lon?ar3
27. 08. 2025 21.40
-3
Vsak dan nove oblike represije,živela "svoboda"...
ODGOVORI
4 7
Verus
27. 08. 2025 21.44
+2
Represija je ko odrasli osebi prepoveš kaditi paro z okusom, tukaj pa clanek govori o kaosu
ODGOVORI
3 1
natas999
27. 08. 2025 21.39
+3
trenutna potapljajoča se vlada naj si kar uzakoni novitete vs bojo po protestih in kolesarskih podvigih prej spokal v Dobrunje
ODGOVORI
5 2
blue3dragon
27. 08. 2025 21.37
+4
Saj to je že sedaj, odklop elektrike.
ODGOVORI
4 0
2fast4
27. 08. 2025 21.36
+5
Raj jim dajte pooblastila tam ko je treba, ne da drug drugega gledata kaj bo keri naredil in v glavi prelista celo zakonodajo, a noben člen ne gre skozi...
ODGOVORI
6 1
plejadanka
27. 08. 2025 21.34
+13
Torej bodo okviri na Dolenjskem do smrti brez vode in elektrike?!
ODGOVORI
13 0
Pfolca
27. 08. 2025 21.37
+3
Glede na stopnjo civiliziranosti zelo na mestu torej primerno
ODGOVORI
3 0
Free_Palestine
27. 08. 2025 21.34
+2
Kaj ma voda veze?
ODGOVORI
3 1
yolli
27. 08. 2025 21.33
+1
Težka bo.....to je poseganje v ustavne pravice
ODGOVORI
2 1
BroNo1
27. 08. 2025 21.32
+7
Vode sigurno ne, ker obstoja že zakon….spet amaterji rešujejo svet?!
ODGOVORI
7 0
KR IS 2S
27. 08. 2025 21.32
+3
Pocutim se svobodno.
ODGOVORI
3 0
galeon
27. 08. 2025 21.29
+9
Odklop elektrike je možen že sedaj. Vode pa ne bo možen nikoli. Spet nekdo blebeta v prazno.
ODGOVORI
10 1
Jožajoža
27. 08. 2025 21.28
-6
KONČNO NEK PAMETEN ZAKON.ki bo preprečil razgrajanje belih ciganov,janšistov
ODGOVORI
4 10
Groucho Marx
27. 08. 2025 21.40
+2
Sestra naj ti nujno ugasne jožajožaTV in spaaaat!!
ODGOVORI
3 1
