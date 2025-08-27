Za razgrajače začasen odklop elektrike, plina in vode?

To bodo policisti lahko storili, kadar nikakor ne bodo mogli doseči, da nekdo preneha razgrajati. Kot primer navajajo protest, ki je motil stanovalce naselja - hrupen glasben nastop na strehi bloka. Protestniki so takrat zablokirali dostop, pri tem pa so uporabili elektriko iz enega od stanovanj.

Če bo nekdo torej poslušal preglasno glasbo, razbijal, kričal, in če ne bo hotel policistom odpreti stanovanja. To vse so situacije, v katerih bodo lahko možje v modrem ustno odredili izklop elektrike, plina ali vode za največ šest ur. Stroške izklopa in priklopa pa tudi morebitno škodo pa bo moral plačati kršitelj.

Predlog zakona sicer prinaša še nekaj sprememb, in sicer prepovedano bo beračenje na vsiljiv način, za nasilno in drzno vedelnje do družinskih članov bodo globe višje kot za takšno obnašanje proti drugim osebam, uvajali pa bi tudi višje kazni za prekrške na športnih prireditvah. Če boste tam koga udarili, boste lahko kaznovani tudi s 1100 evri, če se boste na tekmi pretepali pa z 2500 evri.

Zakon o javnem redu in miru je sicer že precej star zakon. Toliko, da so zneski glob v njem še vedno zapisani v tolarjih. Po prvotnih načrtih bi moral biti spremenjen že aprila lani.