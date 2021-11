Za raziskovanje Slovenije kmalu na voljo nova aplikacija

Kot pravi direktor Cuba Sandi Kovačević, je aplikacija nastala na podlagi izkušenj v hotelu in spoznanja, da bo do leta 2030 tri četrtine turistov milenijcev, ki so rojeni s telefonom. "Aplikacija bo ponujala vse, kar gost potrebuje," je povedal.

Preko aplikacije bodo gostje lahko odklenili sobo, upravljali televizijo in temperaturo v sobi, komunicirali z recepcijo, si naročili prevoz, sobno strežbo in si oblikovali tudi izlete. "Na začetku smo v hotelu tiskali zemljevide in opise znamenitosti. Potem pa sem si rekel, če smo res tako 'zahojeni'. Aplikacijo smo sprva poimenovali Tripko kot trip, potem pa je nekdo predlagal ime Guido, kot guide, vodič."