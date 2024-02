'Za razliko od Mihe Kordiša mi sledimo našim postopkom'

"Obtožbe so resne in so nedopustne, tudi sama trdno stojim za vsemi našimi poslanci Levice, kajti Levica se tako v javnosti kot preko svojih vrednot, ki jih zastopamo, zavzema za spoštljiv dialog, za vrednote solidarnosti in tovariškosti, te so bile očitno kršene." Tako je Asto Vrečko pospremila predlog poslanske skupine Levice mandatno-volilni komisiji DZ, naj Miho Kordiša zaradi "zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini" razreši z vseh mest v delovnih telesih DZ. Njegovo razrešitev soglasno podpirajo poslanci Tatjana Greif, Nataša Sukič, Milan Jakopovič in Matej T. Vatovec.

Kordišu očitajo, da je pritiskal na poslance in organe stranke, da bi izsilil zaposlitev določene kandidatke v poslanski skupini. "Takšna razdiralna dejanja, postavljanje posameznika pred kolektiv, niso dopustna. Nespoštljiv dialog, grožnje in neprimerno obnašanje do vodje poslanske skupine Mateja T. Vatovca, do koordinatorice sveta stranke in poslanke Nataše Sukič, niso sprejemljivi in ne smejo imeti mesta v našem kolektivu," je dejala Vrečko.