Slovenija

Za častnim konzulom ostal 23.000 evrov visok račun

Mala Nedelja, 27. 02. 2026 18.39 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
Jana Ujčič
Bioterme Mala Nedelja

Vlada je razrešila častnega konzula Slovenije v Senegalu Mamadouja Mustapho Sarra. Kot pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu, je s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Slovenije. Za razrešenim častnim konzulom pa je ostal tudi skoraj 23 tisoč evrov visok neporavnan račun v Biotermah Mala Nedelja. Tam je namreč kar štiri mesece bival z družino in kot pravijo v Biotermah, računa ni poravnal, škoda pa je tudi v hotelski sobi.

Mamadou Mustapha Sarr je bil za častnega konzula Slovenije v Dakarju imenovan leta 2020. Konec lanskega avgusta je z družino prišel v Bioterme Mala Nedelja. Hotel, bazen, wellness, tukaj so uživali do decembra. Kljub pozivom o plačilu so brez odjave nato odšli, pravi direktor ljutomerske družbe Segrap, ki je lastnica Bioterm.

"Ste sploh vedeli, da so hotel zapustili?" smo vprašali direktorja Segrapa Mirana Blagoviča. "Moram reči, da niti tega ne, ker vedno so bile samo obljube, bomo, bomo, potem pa, ko smo zaostrili zadeve, pa so praktično popokali šila in kopita in tu pri nas pustili kovčke, tako da niti tega niso vzeli s sabo," je odgovoril.

In pustili za skoraj 23.000 evrov visok neporavnan račun, pravi, o čemer je sicer prvi poročal N1. In dodaja, da so zaupali že prej sklenjenemu sporazumu, na katerem je tudi žig konzulata Republike Slovenije. "Ko vidiš takšen žig Republika Slovenija, potem imaš občutek, da bo nekdo poravnal obveznosti," je še dejal Blagovič.

Ob tem pa je bila soba po njihovem odhodu v zelo slabem stanju, pravi. Kar dokazujejo tudi fotografije: med drugim madeži na fotelju, jogiju, pohištvu in tudi praske na televiziji. "To smo prepleskali kompletno, zamenjali televizor, celo sobo smo na novo urejali," je našteval sogovornik.

Ljutomerski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja goljufije, sporočajo s PU Murska Sobota, oškodovana je pravna oseba, status osumljenca se še preverja. Vlada pa je sicer v sredo častnega konzula razrešila, češ da je s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Republike Slovenije, sporočajo z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ali je razrešitev povezana z neporavnanim hotelskim računom, pa ne komentirajo. V Biotermah menijo, da bi glede na to, da je šlo za častnega konzula Slovenije, lahko del njegovega dolga poravnala država in to tudi pričakujejo.

Actual Asparagus
27. 02. 2026 21.23
nič nepristojnega ne bom rekel, hehe...ampak...bom rekel... ma-nemoj.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
27. 02. 2026 21.22
"večer" piše....imenovan je bil 2019, v času vlade janeza janše....katera info je napačna?
Odgovori
0 0
York
27. 02. 2026 21.16
Rožle Patriot 27. 02. 2026 21.07 - Tovrstne Halilije lahko samo izbere lewaška vlada .. !!! ........................ vi ste še eden od tistih polpismenih iz Trstenjakove kleti. Leta 2020 je bil na oblasti vaš ljubljeni vodja. In Ministrsto za zunanje zadeve je vodil njegov podrepnik Anže Logar.
Odgovori
+1
2 1
konc
27. 02. 2026 21.16
Račun pošljite kar njegovi prijateljici, Tanji Fajon!
Odgovori
+0
2 2
4krogci
27. 02. 2026 21.19
Tega je JJ namesil na stolcek drgace
Odgovori
+0
1 1
anatomija
27. 02. 2026 21.20
Ta je prijatelj Logarja . On ga je postavil 2020 leta
Odgovori
+1
1 0
SAKOSAKO
27. 02. 2026 21.13
Upam, da ne bomo zdaj tega krili davkoplačevalci!!!
Odgovori
+3
3 0
fljfo
27. 02. 2026 21.09
Samo?
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
27. 02. 2026 21.07
Tovrstne Halilije lahko samo izbere lewaška vlada .. !!!
Odgovori
+2
5 3
4krogci
27. 02. 2026 21.19
Tocno tko! Sam JJ ga ustolicil…
Odgovori
+0
1 1
anatomija
27. 02. 2026 21.22
SDS je bil na vladi 2020 leta in ga je izbral . Ostalo pa imaš prav
Odgovori
0 0
Jejzus
27. 02. 2026 20.50
Ta revček je amater proti Nicholasu Omanu, ki je bil častni konzul Liberije v Sloveniji.
Odgovori
+4
4 0
štrekeljc
27. 02. 2026 20.41
Citiram: "Mamadou Mustapha Sarr je bil za častnega konzula Slovenije v Dakarju imenovan leta 2020." Kdo je bil takrat predsednik vlade? Janez Janša. Kdo je bil zunanji minister? Anže Logar. Še kakšno vprašanje?
Odgovori
+3
15 12
Kakosmodanes
27. 02. 2026 20.57
Ti si ga pa kar vorenk u kamen. Imenovan je bil "V uradnem dokumentu Pravno-informacijskega sistema (PISRS) je pod številko 50101-138/2019 navedeno, da je bil sklep o imenovanju sprejet v Ljubljani na ta dan in nato objavljen v Uradnem listu RS. Sarr je to funkcijo opravljal do svoje razrešitve februarja 2026." "Vlada Republike Slovenije je Mamadouja Moustapho Sarra za častnega konzula v Dakarju (Senegal) imenovala 12. decembra 2019." "Predsednik Vlade Republike Slovenije je bil 12. decembra 2019 Marjan Šarec." "Kot minister je bil dr. Cerar odgovoren za predloge imenovanj častnih konzulov, ki jih nato potrdi vlada na svoji seji."
Odgovori
+6
8 2
Kakosmodanes
27. 02. 2026 21.08
@štrekeljc, na 24UR bi rekli : štrekeljceva trditev ne drži.
Odgovori
+1
2 1
PetindvajsetUR
27. 02. 2026 20.35
Ena stopnja pod nami...
Odgovori
+4
6 2
Gutenberg
27. 02. 2026 20.37
Enajst ...
Odgovori
+5
5 0
iziizi
27. 02. 2026 20.30
HJA POČUTIL SE JE SVOBODNO
Odgovori
+4
8 4
Kakosmodanes
27. 02. 2026 20.30
Cerarja vprašajte, zakaj je bil imenovan.
Odgovori
+0
5 5
Uporabnik1908566
27. 02. 2026 20.22
...tega bo vedno več, glede na to da se Evropa pospešeno islamizira...
Odgovori
+9
10 1
G. Papež
27. 02. 2026 20.20
Nikino splavarjenje nas bo stalo bistveno več pa nikomur mar. Dupleška mornarica se pa sama financira, Nika pa nič.
Odgovori
-1
4 5
piu
27. 02. 2026 20.18
Kaj ste to lewaci imenovali za častnega konzula?
Odgovori
+3
9 6
piu
27. 02. 2026 20.20
Rekordno hitro je packon uničil sobo...
Odgovori
+4
7 3
Bombardirc1
27. 02. 2026 20.51
Desnjaçek postavljen leta 2021, še kaj?
Odgovori
-1
2 3
Albert Konečnik
27. 02. 2026 20.53
Ne, njega so imenovali desni. Iste barve vrane vkup letijo.
Odgovori
+3
3 0
štrekeljc
27. 02. 2026 20.57
Še eden, ki ni sposoben prebrati ali prebranega razumeti. Imenovan je bil leta 2020, piše. Je pa res, da je bil takrat na ablasti bivši komunist, torej lewak.
Odgovori
+1
2 1
NeXadileC
27. 02. 2026 20.17
Ali so ga obvestili, da je razrešen?
Odgovori
+6
6 0
NeXadileC
27. 02. 2026 20.16
Za teh 23.000 morajo nov zakon napisati in izglasovati. Koliko bo šele to stalo ? 😉
Odgovori
+2
3 1
Kod.
27. 02. 2026 20.14
Tako ali tako je to zaščitena vrsta pri nas 😁
Odgovori
+6
6 0
NeXadileC
27. 02. 2026 20.12
Ne vem zakaj me spominja na moj fotelj?
Odgovori
+3
3 0
Kod.
27. 02. 2026 20.11
Za častnim konzulom ostal 23.000 evrov visok račun 😂
Odgovori
+3
3 0
