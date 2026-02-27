Za častnim konzulom ostal 23.000 evrov visok račun 😂

Mamadou Mustapha Sarr je bil za častnega konzula Slovenije v Dakarju imenovan leta 2020. Konec lanskega avgusta je z družino prišel v Bioterme Mala Nedelja. Hotel, bazen, wellness, tukaj so uživali do decembra. Kljub pozivom o plačilu so brez odjave nato odšli, pravi direktor ljutomerske družbe Segrap, ki je lastnica Bioterm.

"Ste sploh vedeli, da so hotel zapustili?" smo vprašali direktorja Segrapa Mirana Blagoviča. "Moram reči, da niti tega ne, ker vedno so bile samo obljube, bomo, bomo, potem pa, ko smo zaostrili zadeve, pa so praktično popokali šila in kopita in tu pri nas pustili kovčke, tako da niti tega niso vzeli s sabo," je odgovoril.

In pustili za skoraj 23.000 evrov visok neporavnan račun, pravi, o čemer je sicer prvi poročal N1. In dodaja, da so zaupali že prej sklenjenemu sporazumu, na katerem je tudi žig konzulata Republike Slovenije. "Ko vidiš takšen žig Republika Slovenija, potem imaš občutek, da bo nekdo poravnal obveznosti," je še dejal Blagovič.

Ob tem pa je bila soba po njihovem odhodu v zelo slabem stanju, pravi. Kar dokazujejo tudi fotografije: med drugim madeži na fotelju, jogiju, pohištvu in tudi praske na televiziji. "To smo prepleskali kompletno, zamenjali televizor, celo sobo smo na novo urejali," je našteval sogovornik.

Ljutomerski policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja goljufije, sporočajo s PU Murska Sobota, oškodovana je pravna oseba, status osumljenca se še preverja. Vlada pa je sicer v sredo častnega konzula razrešila, češ da je s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Republike Slovenije, sporočajo z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ali je razrešitev povezana z neporavnanim hotelskim računom, pa ne komentirajo. V Biotermah menijo, da bi glede na to, da je šlo za častnega konzula Slovenije, lahko del njegovega dolga poravnala država in to tudi pričakujejo.