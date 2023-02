Za razvoj gospodarstva, turizma in športa letos 634 milijonov evrov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu letos namenilo za 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud. Od tega bodo 304,9 milijona evrov namenili iz lastnih sredstev. Kot je poudaril minister Matjaž Han, je glavni cilj dolgoročno izboljšanje konkurenčnosti.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Han, je pomoč gospodarstvu za omilitev energetske krize pomembna za njegovo preživetje in ohranitev konkurenčnosti. "A za dolgoročno izboljšanje konkurenčnosti in dvig dodane vrednosti moramo nadaljevati vlaganja v razvoj in rast podjetij, njihov digitalni in zeleni prehod ter večjo produktivnost," je dejal. Temu bodo namenjene tudi letošnje finančne spodbude za gospodarstvo, turizem in šport. Od skupnega zneska bo približno polovico oziroma 304,9 milijona evrov ciljnim skupinam ponudilo ministrstvo skupaj z izvajalskimi organizacijami iz svojih proračunskih sredstev in evropskih sredstev v upravljanju ministrstva. "Načrt predvidenih javnih razpisov smo pripravili z namenom, da podjetjem in ostalim upravičencem zagotovimo čim bolj predvidljive možnosti koriščenja javnih sredstev ter boljše in pravočasno načrtovanje investicij," je poudaril Han.

Pri ukrepih so se po njegovih besedah osredotočili na krepitev produktivnosti, zeleni in digitalni prehod, raziskave in razvoj, spremembo poslovnih modelov, krepitev kompetenc in povečevanje dodane vrednosti. Za nova interventna posojila za omilitev posledic energetske krize, ki bodo namenjena za investicije in obratna sredstva, bo skupno namenjenih 110 milijonov evrov oziroma 36,1 odstotka vseh razpisanih sredstev. Gre za vzpostavitev novih finančnih instrumentov pri Slovenskem podjetniškem skladu in SID banki na osnovi zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.

Matjaž Han