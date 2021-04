Pobudniki za referendum o zakonu o vodi zbrali več kot 9000 podpisov

V le nekaj dneh so nevladne organizacije zbrale 9254 glasov za referendum o zakonu o vodah, je povedala Alenka Kreč Bricelj iz organizacije Smetumet.

Nevladne organizacije so v zadnjih dneh, v okoliščinah obsežnega zaprtja države zaradi zajezitve epidemije covida-19 in velikonočnih praznikov, zbirale podpise za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ali naj se uveljavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki ga je sprejel državni zbor na seji 30. marca.

Na današnji novinarski konferenci so predstavniki več nevladnih organizacij ponovno opozorili, da gospodarski interesi ne bi smeli prevladati nad skrbjo za zdravje. Znova so izpostavili prepričanje, da glede predloga novele ni bila opravljena ustrezna javna razprava, njegova določila pa so škodljiva za okolje in zdravje.

Državni svetniki bodo sicer že čez nekaj ur danes odločali o predlogu za odložilni veto na novelo zakona o vodah. Predlaga ga interesna skupina negospodarskih dejavnosti, ki se pridružuje oceni strokovnih združenj in civilne družbe, da novela strokovno ni primerno utemeljena in ne dosega skupnih ciljev celostnega upravljanja voda.