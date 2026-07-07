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Slovenija

Za referendum 'proti politični policiji' zbrali več kot 40.000 podpisov

Ljubljana, 07. 07. 2026 10.40 pred 1 uro 4 min branja 53

Avtor:
U.Z.
Skupina državljanov začenja zbiranje podpisov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

Pobuda za referendum "proti politični policiji" je sporočila, da je zbrala 40.000 podpisov, ki so potrebni za razpis zakonodajnega referenduma. Do danes je bilo oddanih 42.004 podpisov. O uveljavitvi novele Zakona o parlamentarni preiskavi bomo tako jeseni na referendumu odločali državljanke in državljani.

Kot so zapisali pobudniki referenduma, hoče nova koalicija z novelo Zakona o parlamentarni preiskavi odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Preiskovanci pred začetkom parlamentarne preiskave ne bi več mogli na ustavnem sodišču izpodbijati njene zakonitosti, s čimer bi politika dobila proste roke za uvedbo parlamentarne preiskave zoper praktično kogarkoli in kadarkoli, brez predhodnega sodnega nadzora.

"Parlamentarne preiskovalne komisije bi lahko pridobivale podatke o zasebnih komunikacijah, SMS-sporočilih, telefonskih stikih in bančnih računih tudi oseb, ki nimajo nič s politiko in ki niso osumljene nobenega kaznivega dejanja ali druge nezakonitosti. Preiskava bi lahko zajela tudi njihove družinske člane, partnerje, prijatelje in druge osebe iz njihovega zasebnega kroga. Na referendumu bomo zato odločali o tem, ali želimo politiki podeliti tako rekoč neomejena pooblastila za poseganje v civilno sfero in v zasebnost posameznikov ali pa ohraniti varovalke, ki preprečujejo politične zlorabe oblasti," so pojasnili.

Pobudniki referenduma so nekdanji člani Odbora za varstvo človekovih pravic Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Ob začetku zbiranja podpisov so pozvali vse, ki so zavezani demokraciji, pravni državi ter človekovim in državljanskim pravicam, naj podprejo referendum proti politični policiji.

Preberi še Nad spremembe zakona o parlamentarni preiskavi s pobudo za referendum

Pobudo so podprle številne nevladne organizacije, civilnodružbena gibanja in aktivisti ter sindikati. Podpise so po vsej Sloveniji, od Izole do Gornje Radgone, zbirali številni prostovoljci. "Kljub vsakodnevnim zapletom pri delovanju e-uprave, večkratnim izpadom sistema za overjanje podpisov na upravnih enotah, začetnim tehničnim težavam, neugodnemu času poletnih dopustov in visokim temperaturam je bilo 40.000 podpisov zbranih še pred iztekom 35-dnevnega zakonskega roka," so sporočili danes.

Zadovoljstvo in zahvale vsem, ki so oddali podpis

"V času, ko nam grozi avtoritarna oblast – kar se že kaže v vrsti zakonskih predlogov in že sprejetih zakonov – je še posebno pomembno, da javnost sproti kritično reagira in se državljanke in državljani tudi osebno angažirajo za varstvo temeljnih človekovih pravic in državljanskih svoboščin in za njim odgovarjajoče zakone. Še posebej nujno je varovanje temeljnih pravic pred oblastmi, ki bi hotele te pravice omejevati!" je sporočila Spomenka Hribar.

"Ena pot je končana, druga se začenja. Dosegli smo referendum o škodljivem zakonu, zdaj ga moramo še dobiti in preprečiti, da bi se škodljivi zakon o parlamentarni preiskavi uveljavil. Treba bo še veliko dela in požrtvovalnosti, da bomo vsi skupaj v sodobni slovenski družbi prepoznali pravo dilemo: ali bomo mi, ljudstvo, nadzirali oblast ali pa bo ona nas?" je povedal Pavel Gantar.

"Zbrati 40.000 podpisov za referendum devet dni pred iztekom kratkega roka, v zelo neugodnem obdobju leta, je izjemen uspeh. Najprej zato, ker je civilna družba dojela resnost grožnje demokraciji in vladavini prava. Drugič zato, ker so se organizirali številni prostovoljci in prostovoljke po celotni Sloveniji. Brez njih ne bi šlo. Tretjič zato, ker je tako v civilni družbi kot sindikatih in na koncu še pri opozicijskih strankah dozorelo spoznanje, da vsi boji v obrambo pravic posameznikov, socialnih in družbenih skupin zadevajo nas vse. Ne da se enega ločiti od drugega. Interventni zakon zadeva vse, od dijakov do upokojencev. Zakon o parlamentarni preiskavi tudi. In prav tako sprememba volilne zakonodaje, ki briše volilno pravico (samo enemu) delu stalnega prebivalstva s tujim državljanstvom na lokalnih volitvah," je zapisal Vlado Miheljak.

"Sedaj nas čaka referendum o noveli zakona, ki razkriva prave, nevarne in nedemokratične namene te vladajoče koalicije; šikanirati in omejevati družbeno kritične subjekte. A mi gremo naprej!" je opozoril Franco Juri.

Igor Vidmar pa: "To, da smo uspeli zbrati dovolj podpisov za referendum o noveli Zakona o parlamentarni preiskavi, je zelo spodbudno, saj tema kljub alarmu 'politična policija!' ni ravno populistična in vsem razumljiva na prvo žogo. Očitno je dovolj širok krog državljank in državljanov prepoznal nevarnost ukinjanja zakonskih in ustavnih varovalk pred samovoljo oblasti ter zastraševanjem kritične civilne družbe. To je tudi dokaz, da je jedro aktivne civilne družbe pozorno in odzivno."

Referendum bo predvidoma potekal jeseni.

referendum podpisi politična policija Zakon o parlamentarni preiskavi novela

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KOMENTARJI53

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Mucamjau
07. 07. 2026 11.56
Me prav zanima koliko od teh 42.000 in še nekaj je dejansko prebralo zakon? Glede na predhodne referendume, po mojem ravno ene 100... Ostali pa so podpisali, ker jih leva trobila prodajajo zgodbo, da jih bodo potem preizkovali in jim šarili po računih... Za naš narod bi bilo super, če bi znali ljudje s svojo glavo razmišljat, tako pa jih lahko nateg..š kadarkoli in kjerkoli... in tale referendum je spet ena izmed teh lepih zgodbic...
Odgovori
0 0
debata1
07. 07. 2026 11.55
Ukiniti RTV naročnino in davek za solidarno oskrbo ,ki ne deluje, denar se pa se kar pobira!!!!
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
07. 07. 2026 11.51
Desnjaki pogrešajo Udbo!
Odgovori
+0
2 2
Anion6anion
07. 07. 2026 11.50
Kje je lažnivega Logarja skok? Naj najprej med poslanci naredijo red!
Odgovori
+1
3 2
Tinko22
07. 07. 2026 11.50
Politična policija pa kaj še...najprej naj vseh 90 poslancev zaprejo potem pridejo na vrsto državljani.
Odgovori
+5
5 0
tavbix
07. 07. 2026 11.47
Le zakaj se vsi tako bojijo preiskav, če delajo tako pošteno kot govorijo?!? Mene lahko vsak dan gledajo in preiskujejo če želijo...
Odgovori
-1
2 3
Aleksei Kaar
07. 07. 2026 11.49
Četudi ne delaš nič narobe, kaj jih briga kaj jaz delam, jem, berem ipd...v moje življenje pač nočem da se vtika kdorkoli. Ne rabim nadzora!
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+0
1 1
dron
07. 07. 2026 11.52
Daj prosi koga, da ti pojasni za kaj gre🐑🫡
Odgovori
+1
1 0
Misanthrope
07. 07. 2026 11.47
Kakšna politična policija neki. Dobesedno se nič ni spremenilo po menjavi vlade. Tudi plač še nimamo višjh, če smo že pri tem.
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+1
2 1
xybb
07. 07. 2026 11.43
Diktatura je zato je referendum za podpret z veliko večino
Odgovori
-2
2 4
Lopovi na2
07. 07. 2026 11.41
Dajte nehajte levi-desni, žalostno je, da imamo lažnivce, kradljivce, korupcijo na obeh straneh. Nobena vlada do zdaj ni imuna na denar, ki ga lahko dobiš z "neba". Nobeni niso sposobni priznati korupcijo, ali se je pa izogniti, ali pa obsoditi in nositi posledice. Ta predlog politične policije, ni dober za človeka in njegovo dostojanstvo. Kdor je lopov, ga naj policija in sodstvo obravnava.
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+3
4 1
JanezOrban
07. 07. 2026 11.40
Treba se borit proti skrajnemu Janšizmu ki podpira Natenjahuja do konca!
Odgovori
-1
4 5
minkica91
07. 07. 2026 11.39
politična policija so ti, ki hočjo referendum, kolkor jih poznam so bivši iz policije, udbe in njihovi nasledniki, ki se jim blede, ker niso več na oblasti, kot so bili 35 let na 45 let podlage.
Odgovori
+4
9 5
JanezOrban
07. 07. 2026 11.37
Glasoval bom proti!
Odgovori
-2
2 4
Podlesničar
07. 07. 2026 11.37
Nepismeni se oglašajo, da zakon nikjer ne govori o politični policiji 🤣🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
yolli
07. 07. 2026 11.37
Lahko bi ta referendum združili še s tistim o RTV prispevku.....da ne bo dodatnih stroškov
Odgovori
+3
5 2
minkica91
07. 07. 2026 11.37
to so sami levičarji in tisti, ki se jim ne da delat. Ves čas samo nagajajo in hočejo oblast in pravit pravljice o nekih pravicah, ki jih v praksi nikoli ni.
Odgovori
+3
6 3
123soba
07. 07. 2026 11.35
Poštenim ljudem se ni kaj bati. 40.000 lopovov jih je takoj podpisalo. Torej bom ZA
Odgovori
-1
6 7
Slovenecsem
07. 07. 2026 11.29
Torej, 40,000 podpisnikov na čelu z levičarji in levičarskimi mediji podpirajo korupcijo, ala Bratušek, Golob, itd.....
Odgovori
+1
9 8
petb
07. 07. 2026 11.45
Dogajalo bi se isto, kot med II. vojno, ko so domači izdajalci prijavljali poštene Slovence, okupator pa s pomočjo kolaborantov ......
Odgovori
+1
1 0
mentos12
07. 07. 2026 11.28
Kje ste vsi bili vsi podpisniki,takrat v času golobajz vlade??? Takrat bi bilo to najbolj aktualno,v času golobajz diktature. Takrat ste bili tiho kot riti,kar pomeni,da ste vsi politični aktivisti levičarske politike. To pomeni,da bi s tem referendum samo zaščitili ves kriminal,korupcijo,lopovščino prejšnje oblasti.
Odgovori
-2
6 8
dron
07. 07. 2026 11.42
Imel si vse možnosti z dokazi bi zbrali 40000 podpisov in bi bil referendum, kaj zdaj cviliš🐑
Odgovori
+1
1 0
MEDKO
07. 07. 2026 11.23
za zakon!
Odgovori
+1
5 4
AleksanderS
07. 07. 2026 11.23
Noben člen zakona ne govori o politični policiji ali o čemerkoli, kar pobudniki izpostavljajo - manipulirajo s tem refrendumom pač
Odgovori
+3
10 7
Podlesničar
07. 07. 2026 11.36
🤣 Treba bit najprej pismen.
Odgovori
+1
2 1
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