Za reševanje 22-letnika so potrebovali kri 200 krvodajalcev

Darovanje krvi dobesedno rešuje življenja. Tudi zaradi številnih krvodajalcev je 22-letni Siniša po hudi poškodbi še vedno živ. Za njegovo reševanje in zdravljenje so namreč zdravniki porabili skoraj 100 litrov krvi, za kar je moralo kri darovati kar 200 krvodajalcev. 22-letnik se je zato ob prazniku slovenskega krvodajalstva vsem krvodajalcem iskreno zahvalil.

icon-expand Od desne proti levi: Polonca Mali, transfuziologinja; Primož Velikonja, vodja reševalcev v ZD Kočevje; dr. Primož Trunk, zdravnik HNMP; Siniša Milunović, poškodovanec; dr. Blaž Trotovšek, kirurg iz UKC Ljubljana; Martina Gubina, anesteziologinja iz UKC Ljubljana; Boštjan Novak, strokovni sodelavec za krvodajalstvo pri Rdečem križu Slovenije FOTO: Aleš Černivec

Navdihujoča zgodba, ki poudarja pomen krvodajalstva, prihaja iz Kočevja. 22-letni Siniša Milunović je februarja letos pri delu na višini padel z osmih metrov. Na pomoč mu je med prvimi priskočil Primož Velikonja, vodja reševalcev v ZD Kočevje. "Pri nas so zelo pomembne minute. Ko je 14. februarja letos zazvonil telefon, so minute zlate ure začele teči … To pomeni, da je treba poškodovanca oskrbeti in predati v operacijsko dvorano v manj kot eni uri. Na terenu ni krvi za transfuzijo, ki jo po navadi tak poškodovanec potrebuje," pravi Velikonja, ki poudarja, da je v takšnih primerih izjemno pomembno delovanje celotnega sistema zdravstva in odlična koordinacija posameznih dejavnosti na terenu.

Padec je Siniša kljub hudim poškodbam preživel zaradi odločitve reševalne ekipe, da pokličejo helikopter za pravočasen prevoz v UKC Ljubljana. "Pomembno je, da se hitro odzovemo, da je poskrbljeno za najnujnejšo oskrbo na terenu in da imamo možnost helikopterskega transporta po Sloveniji z usposobljeno ekipo, ki bolnika spremlja in ga preda v nadaljnje zdravljenje," je dejal Primož Trunk, zdravnik specialist helikopterske enote nujne medicinske pomoči. Še pred prihodom v bolnišnico se pri hudih poškodbah in večjih nesrečah po oceni stanja poškodovanca in potrebi po krvi sproži protokol masovne transfuzije, je pojasnila anesteziologinja Martina Gubina. "V teh primerih potrebujemo veliko količino krvi v zelo kratkem času, to pomeni v nekaj minutah, da zagotovimo dostavo kisika možganom, da bo ta bolnik imel kasneje tudi kakovostno življenje."

Za pokritje dnevnih potreb bolnikov in zdravstva po krvi vsak delovni dan v Sloveniji potrebujemo povprečno 350 krvodajalcev. Zato je redno ozaveščanje javnosti o pomenu krvodajalcev in krvodajalstva izjemno pomembno. Žal se tega pogosto zavemo šele takrat, ko mi sami ali naš bližnji potrebuje kri.

Eno življenje rešila kri 200 krvodajalcev Poškodovanca je v bolnišnici obravnavala skupina kirurgov. Nekateri so zaradi zahtevnosti posega prišli na pomoč tudi v svojem prostem času, ki je bila del večje multidisciplinarne skupine zdravnikov intenzivistov, interventnih radiologov, anesteziologov, radiologov, medicinskih sester in fizioterapevtov, ki so vsak na svojem področju prispevali svoj delež v fazi zdravljenja. "Sinišo smo obravnavali zaradi hude poškodbe jeter, ki je povezana s 60- do 70-odstotno verjetnostjo smrti predvsem na račun hude krvavitve. Uspešno zdravljenje bolnika je rezultat vrhunskosti in znanja, ki jo premore naša ustanova, in dokaz o dobrem delu. Seveda pa je treba poudariti, da bi bili naši napori brezupni, če ne bi imeli zvestih krvodajalcev, ki darujejo kri in s tem omogočajo življenje soljudem," je pojasnil kirurg Blaž Trotovšek iz UKC Ljubljana. Za zdravljenje bolnikov in pri operativnih posegih običajno potrebujejo pet do 10 enot krvi. Vendar so zdravniki za reševanje življenja Siniše in njegovo nadaljnje zdravljenje potrebovali skoraj 200 enot oziroma skoraj 100 litrov krvi. To pomeni, da je moralo kri darovati 200 krvodajalcev.

icon-expand Siniša Milunović FOTO: Daruj kri

Danes kljub težki poškodbi živi normalno življenje zaradi strokovne obravnave in hitrega odziva vseh zdravstvenih delavcev. Siniša pa se zaveda, da tudi zaradi vseh krvodajalcev njegovo življenje danes teče dalje. Ob prazniku krvodajalcev se jim zato skupaj z družino iskreno zahvaljuje. "Hvala vsem, ki ste sodelovali pri mojem reševanju, hvala vsem krvodajalcem, da sem danes živ in zdrav. Darujte kri še vi, meni je rešila življenje," je dejal 22-letnik.

Krvodajalstvo predstavlja pomemben del zdravstvenega sistema. V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Letno se za darovanje krvi odloči približno 100.000 prostovoljnih krvodajalcev, kar omogoča zagotavljanje potreb po krvi našega zdravstva.

Zdravstvo se vrača v običajno delovanje, zato se bodo potrebe po krvi večale Reševanje takšnih poškodb ne bi bilo možno brez darovane krvi krvodajalk in krvodajalcev na krvodajalskih akcijah, ki jih po Sloveniji vsak delovni dan organizira Rdeči križ Slovenije z območnimi združenji. Čez leto jih skupaj s transfuzijsko službo organiziraj več kot 1180. Na terenskih krvodajalskih akcijah zberejo skoraj polovico vse zbrane in potrebne krvi. "Transfuzijska služba pri nas skrbi za varno, kakovostno in ustrezno kri za vse, ki jo potrebujejo, in za varnost krvodajalcev ter prejemnikov," je pojasnila transfuziologinja Polonca Mali iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino. "Pandemija covida-19 se v Sloveniji umirja, potrebe po krvi se bodo večale, saj se zdravstvo vrača v običajno delovanje z vsemi programi zdravljenja, ki pri tem potrebujejo kri – različni posegi in operacije, zdravljenje hematoloških in onkoloških bolnikov, programi transplantacij in tudi oskrba poškodovancev."