'Za reševanje ponesrečencev izpod plazu imamo 15 minut časa'

Sneg, ki je zajel večji del države, bo še znatno poslabšal razmere v gorah. Te so že tako nevarne, kar so minuli konec tedna na Ratitovcu izkusili tudi trije turni smučarji, ki jih je presenetil plaz. Na srečo so preživeli. Slovenci sicer radi zahajamo v gore tudi pozimi, toda za takšne odprave ni dovolj le pogum, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije. Za varnost moramo poskrbeti s pravilno opremo in oblačili, spremljati moramo vremenske razmere in dobro poznati teren.