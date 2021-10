Za revmatoidnim artritisom lahko zboli vsak, tudi otroci

Ko govorimo o Sloveniji , se revmatoidni artritis pojavlja pri približno 1 odstotku prebivalstva. To predstavlja okrog 20.000 bolnikov s to boleznijo. Zboli lahko vsak, tudi otroci in starejši, najpogosteje pa so to ljudje med 30. in 55. letom starosti, pri čemer ženske zbolevajo pogosteje, saj je razmerje med ženskami in moškimi 3 proti 1.

Čeprav revmatoidni artritis ni bolezen, o kateri bi se v javnosti veliko govorilo, in kljub temu da nas nanjo vsako leto spomni svetovni dan artritisa, ki ga obeležujemo 12. oktobra, ljudi, ki jih prizadene, ni malo. V svetu za revmatoidnim artritisom zboli od 0,3 do 1 odstotka prebivalstva. Bolezen lahko resno vpliva tudi na dnevne aktivnosti. Kot ugotavljajo pri Svetovni zdravstveni organizaciji, deset let po obolenju za revmatoidnim artritisom najmanj 50 odstotkov bolnikov ne more obdržati zaposlitve s polnim delovnim časom.

Vnetna bolezen, ki lahko vodi v invalidnost

Revmatoidni artritis je kronična vnetna sistemska bolezen, ki prizadene predvsem sklepe, lahko pa tudi obsklepne dele ali katerikoli organski sistem. Na začetku so boleči in otekli predvsem mali sklepi rok, stopal, zapestja in komolci. Pozneje se vnetje lahko razširi na velike sklepe, kot so kolena, kolki in gležnji, ter celo na hrbtenico. Nezdravljena bolezen ne vodi le v invalidnost, temveč tudi v prezgodnjo umrljivost. Bolniki z revmatoidnim artritisom namreč umirajo mlajši in imajo večje tveganje za srčno-žilne bolezni ter limfom v primerjavi s splošno populacijo.

Revmatoidni artritis se pojavlja pri genetsko dovzetnih osebah. Zakaj je pri nekaterih dovzetnost za to bolezen večja in pri drugih ne, čeprav imajo podobne gene, ni povsem jasno. Prav tako ni jasno, kaj sproži začetek bolezni. Je pa znano, da ima pomembno vlogo pri sklepnem vnetju in njegovih posledicah imunski sistem. Ta pri revmatoidnem artritisu ne deluje pravilno ter napade lastna tkiva, sklepe in tudi druge organe.