Referendum o dodatku k pokojnini za umetnike 11. maja

Po mnenju ministrice za kulturo Aste Vrečko referendumsko vprašanje ni ustrezno in bi se moralo glasiti, ali se ljudje strinjajo, da se izjemne pokojnina še naprej podeljuje po zakonu iz leta 1974. Na današnji seji DZ je ponovno izpostavila, da zakon iz leta 1974 ne predvideva nikakršnih meril za podeljevanje, medtem ko novi zakon ne uvaja novih dodatkov, uvaja pa transparentne, pravične in enakopravne kriterije za dodatek. Referendum je ministrica označila kot "referendum proti umetnikom, kulturi in Sloveniji".

Za SDS in NSi poziv k bojkotu referenduma neprimeren

"Če bodo glasovali proti temu zakonu, bo na primer pater Marko Rupnik, ki je Prešernov nagrajenec, avtomatsko prejel to pokojnino," je izpostavil kot primer. Če obstane zakon iz leta 1974, pa bo imela vlada še naprej diskrecijsko pravico podeljevanja dodatkov. Glede na očitke, s katerimi se sooča Rupnik, meni, da "ne leva ne desna vlada zdaj patru Rupniku ne bi podelila teh dodatkov" . Na očitke, da so v SDS z rušenjem tega zakona proti merilom za dodeljevanje teh dodatkov, pa odgovarja, da trenutno veljajo merila, ki so bila opredeljena leta 1996.

Med štiri ure in pol dolgo razpravo so koalicijski poslanci predlagateljem referenduma očitali laži in manipulacije v času zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, sam referendum pa označili že kot del predvolilne kampanje. Nekateri so napovedali, da se ga ne nameravajo udeležiti in tudi pozvali k bojkotu.

V kampanjo se bodo vključili tudi v NSi, saj menijo, da je prav, da ljudje odločajo, "kako in kaj želijo imeti urejeno v državi", je v izjavi za medije dejala poslanka NSi Iva Dimic. Pričakujejo, da bodo ljudje to "pravico in najvišjo obliko demokracije" tudi izkoristili.

"Zanimivo je, da koalicija, ki je pred tremi leti pozivala ljudi na volitve, kot neko obliko demokracije, zdaj pravi, da bodo bojkotirali," je dejala. To se ji zdi neprimerno, "saj mora politika vedno reči, da ima oblast v državi ljudstvo". Opozorila je, da so kriteriji za dodelitev dodatkov zelo široko zastavljeni, izpuščena pa so področja, kot so rock, jazz in narodnozabavna glasba.

Premier Golob je v četrtek za Televizijo Slovenija in POP TV dejal, da je referendum popolnoma nesmiseln, ker je sovražen do slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenskega naroda. "Zato ga bomo v Svobodi bojkotirali. Pozivam tudi vse volivke in volivce, da se referenduma ne udeležijo, ker je v resnici v škodo slovenskemu narodu," je dodal Golob. Svoboda se bo v referendumsko kampanjo vključila in pozivala k bojkotu referenduma.