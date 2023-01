Za SDS razmere v zdravstvu katastrofalne, koalicija pripravlja rešitve

Po priporočilu SDS bi DZ dal pobudo vladi, da v 30 dneh predlaga nov plačni sistem v zdravstvu. Nadalje naj bi vlada pripravila spremembe Zakona o javnem naročanju, s katerimi bi znova uvedli sistem referenčnih cen na področju nabave medicinskega materiala in tako cene medicinskega materiala približali cenam na evropskem trgu. Poleg tega naj bi vlada v 30 dneh pripravila Zakon o interventnih ukrepih v zdravstvu in v njem med drugim opredelila način za vračanje slovenskih zdravstvenih delavcev, ki so odšli v tujino, je povedala Jelka Godec iz SDS.

Predlogi, ki jih naslavljajo v SDS, so že ali še bodo upoštevani v zavezi za sodelovanje in podporo pri izvedbi zdravstvene reforme, je pojasnil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Po njegovih besedah se je vlada intenzivno lotila urejanja področja plač v zdravstvu. V petek bo prvi sestanek s sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu ter s sindikati zdravnikov in zobozdravnikov, kjer bodo iskali pot, kako do 1. aprila oblikovati ločen plačni steber za področje zdravstva in socialnega varstva, je napovedal.

Glede referenčnih cen na področju nabave medicinskega materiala je povedal, da je v omenjeni zavezi jasno zapisano, da bodo uvedli transparenten in učinkovit model nabave medicinskega materiala, opreme in zdravil, vzpostavljen bo tudi centralni register referenčnih cen zdravstvenega materiala in opreme. Rešitve pa načrtujejo tudi glede kadrov v zdravstvu in iščejo denimo sistemske možnosti, kako na področju zdravstva in socialnega varstva urediti pogoje dela in jasno opredeliti standarde in normative.